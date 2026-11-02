„Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ. Minister Sikorski przychylił się do tej prośby” – napisał na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. Dodał, że ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu.

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Do sprawy odniósł się szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz. „Kolejny Ambasador RP rezygnuje. Tym razem jest to prof. K. Szczerski – Stały Przedstawiciel RP przy ONZ. Po ambasadorach RP w Chinach i Rumunii to już trzeci wysokiej rangi dyplomata, który nie chce firmować bezprawia rządu Donalda Tuska swoją osobą. Kontekst oczywisty” – napisał na platformie X prezydencki minister.

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Rezygnacje ambasadorów. Sikorski zmienia swoją wcześniejszą wypowiedź

To kolejna w ostatnich dniach rezygnacja w polskiej dyplomacji. W związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym w piątek i sobotę ze swoich funkcji zrezygnowali ambasadorowie w Chinach i Rumunii: Jakub Kumoch oraz Paweł Soloch.

Były prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero przekazał, że Kumoch nie chciał stosować się do noty dyplomatycznej, którą rząd chciał tłumaczyć chaos w TK. Rzecznik MSZ zaprzeczył jednak, że taki dokument istnieje.

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Komentując rezygnacje obu dyplomatów, szef MSZ Radosław Sikorski mówił w sobotę na antenie TVN24, że ambasadorowie byli nakłaniani do odejścia ze stanowisk przez personel prezydenta Karola Nawrockiego. W poniedziałek minister skorygował swoją wcześniejszą wypowiedź. Jak oświadczył, do rezygnacji z misji dyplomatycznych osobiście namawiał ambasadorów prezydent.

– W sprawie ambasadorów muszę skorygować swoją wcześniejszą wypowiedź, bo myślałem, że to personel pana prezydenta nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk, do porzucenia swojej misji. Okazało się, że robił to osobiście prezydent. To nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji – oświadczył szef MSZ.

Dopytywany, skąd ma informacje na ten temat, Sikorski odparł: „mamy tę wiedzę w MSZ”.

Krzysztof Szczerski – od Kancelarii Prezydenta do ONZ

Krzysztof Szczerski w połowie czerwca 2021 r. otrzymał nominację na ambasadora Polski i szefa naszego stałego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku. Bezpośrednio przed tą nominacją był szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Szczerski jest profesorem nauk społecznych, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w polityce europejskiej, współczesnych systemach politycznych i administracji publicznej. Był posłem VII kadencji, wiceministrem spraw zagranicznych, wiceszefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, od 2015 r. ministrem w Kancelarii Prezydenta i szefem jego gabinetu, a później w 2021 szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.