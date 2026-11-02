Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma się odbyć we wtorek. Zwołała je sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która wcześniej ogłosiła, że przejmuje kierowanie pracami Trybunału Konstytucyjnego. Powołując się na swój najdłuższy staż sędziowski, Korwin-Piotrowska zarządziła też natychmiastową przerwę na 30 dni w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

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Święczkowski i Sochański nie uznali decyzji Korwin-Piotrowskiej. W niedzielę rano prezes TK pojawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym i domagał się, by wpuścić go do budynku. – Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska i nie może mnie zwolnić – podkreślił. Wezwał zgromadzonych tam policjantów, aby „nie uczestniczyli w przestępczych działaniach uzurpatorów”.

W poniedziałkowej rozmowie z radiową Trójką sędzia Korwin-Piotrowska poinformowała, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zbierze się we wtorek prawdopodobnie o godz. 15.30 w budynku TK przy al. Szucha w Warszawie. Korwin-Piotrowska była pytana o sprawę kworum – powinno ono wynosić dziesięć osób, ale pojawiły się propozycje, by zostało obniżone do ośmiu sędziów w związku z decyzją Korwin-Piotrowskiej o zawieszeniu w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego oraz statusem tzw. sędziego-dublera Jarosława Wyrembaka. Odparła, że „czy będzie kworum, okaże się na Zgromadzeniu”.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa kworum

– Przepis mówi jasno, musi być 2/3 z ogólnej liczby sędziów. (...) Liczba sędziów wynosi 15, ona jest zawsze stała. Żeby się zmieniła, musiałaby się zmienić konstytucja – mówiła Korwin-Piotrowska. Według niej to Zgromadzenie Ogólne zdecyduje o wysokości kworum. – Ja sama nie przesądzę tej kwestii, ja jako zastępująca prezesa tylko przewodniczę obradom – powiedziała sędzia.

Spodziewany jest udział w Zgromadzeniu Ogólnym ośmiorga sędziów TK wybranych przez obecną większość parlamentarną. Pod znakiem zapytania jest uczestnictwo siedmiu sędziów wybranych w czasach PiS. Pytana w Trójce, czy prezes Święczkowski i wiceprezes Sochański powinni wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym, Anna Korwin-Piotrowska odparła, że „sędziowie, wobec których zarządziła przerwę, nie mogą wziąć udziału, dlatego że jest to przerwa w urzędowaniu”. Oceniła, że sędzia Jarosław Wyrembak został „wadliwie powołany” i również nie może wziąć udziału w obradach Zgromadzenia.

Prof. Marcin Matczak: W ten sposób decydować może prezes z dwoma kolegami

W poniedziałek do sprawy ewentualnej zmiany kworum na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK odniósł się prof. Marcin Matczak, profesor nauk społecznych oraz profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Foto: PAP

„Zaczyna się dyskusja, czy 8 sędziów TK będzie stanowić jutro kworum na Zgromadzeniu Ogólnym. Zamiast liczyć od 15, są prawnicy, którzy chcą liczyć 2/3 od 12 (bo wyłączają zawieszonych prezesa i wiceprezesa oraz dublera)” – napisał w serwisie X. „Tak niestety wygląda spirala szukania nieistniejących podstaw prawnych – jak się powiedziało »A« w sprawie zawieszenia, trzeba powiedzieć jeszcze gorsze »B« w sprawie kworum” – ocenił.

Prof. Matczak podkreślił, że przepisy ustalające kworum ustanowiono po to, by mała grupa nie mogła podejmować decyzji w imieniu całego organu. Dodał, że wymóg 2/3 „ogólnej liczby sędziów” musi być rozumiany jako liczony od 15, ponieważ, w jego opinii, w innym przypadku te przepisy nie miałyby sensu.

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Prawnik napisał, że połączenie decyzji o „zawieszeniu” w wykonywaniu obowiązków służbowych z nową definicją kworum powoduje, że prezes może „zawiesić dowolną liczbę sędziów TK, w ten sposób obniżyć kworum dowolnie i na przykład podejmować decyzje jako Zgromadzenie z dwoma kolegami”. „Nie idźmy tą drogą” – zaapelował.