Rada Bezpieczeństwa Narodowego to, jak wynika z Konstytucji, „organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa”. W tym roku zebrała się tylko raz, w lutym. Tematy były trzy: zakupy uzbrojenia w ramach programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz kontakty towarzysko–biznesowe Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Było to w szczycie debaty o kredytach na uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego, w trakcie której Pałac Prezydencki podważał sens korzystania z niego. Miesiąc później prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE.

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Rada Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się bez Brauna

We wtorek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego ma się odbyć drugie w tym roku posiedzenie RBN. Wiadomo, że udział wezmą prezydent Karol Nawrocki, szef BBN Bartosz Grodecki, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki czy szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker. Zaproszeni zostali też przedstawiciele rządu: premier Donald Tusk, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski czy minister koordynator służb Tomasz Siemoniak. Udział wezmą również szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła i Dowódca Operacyjny gen. Ireneusz Nowak. Zaproszenie otrzymali też przedstawiciele klubów parlamentarnych, Sejmu i Senatu, wiadomo, że na spotkanie dotrą m.in. marszałkowie Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Bosak i Marcin Horała czy posłowie Mateusz Morawiecki i Adrian Zandberg.

Nie jest jeszcze jasne, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawi się osobiście, czy też wydeleguje kogoś w swoim imieniu. Na RBN nie będzie za to Grzegorza Brauna, a klub Konfederacji Korony Polskiej reprezentować będzie poseł Włodzimierz Skalik.

Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego pojawi się temat awantury o Trybunał Konstytucyjny

Jaka jest agenda tego spotkania? – Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – informował już kilka dni temu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Czy teraz ta agenda zostanie zmieniona? – Bezpieczeństwo narodowe obejmuje zarówno kwestie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Trudno sobie wyobrazić, by kwestia Trybunału Konstytucyjnego nie została poruszona – mówi nam osoba z BBN. Temat na pewno poruszy wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. – Wezwiemy do zaprzestania łamania Konstytucji i wycofania policji z TK. Jesteśmy świadkami niszczenia morale służb mundurowych, przede wszystkim policji. Autorytet jej dowódców i zaufanie w łańcuchu dowodzenia są niszczone – mówi „Rz” polityk.

Wiadomo, że RBN otworzy prezydent Karol Nawrocki krótkim przemówieniem, które będzie otwarte dla mediów i transmitowane. Nie jest jasne, czy już wtedy poruszy kwestię zdarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Jeszcze przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego, we wtorek rano, jak co tydzień, zbierze się z kolei Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, któremu przewodniczy wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a członkami są m.in. ministrowie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji czy minister koordynator. Zwyczajowo na te spotkania zapraszany jest także przedstawiciel BBN. Również w tym gronie ta sytuacja będzie zapewne omawiana.

Któreś z tych spotkań niemal na pewno będzie kolidowało z Zgromadzeniem Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego – ma się ono odbyć ok. 15.30, choć wciąż w grę wchodzi wcześniejsza godzina. Jeśli będzie na nim niezbędne kworum, sędziowie TK mają zająć się m.in. przyjęciem budżetu TK i postępowaniem dyscyplinarnym wobec prezesa Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego.