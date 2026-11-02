Prezydent RP Karol Nawrocki
Rządowy samolot, którym Karol Nawrocki wraz z delegacją udawał się w piątek do Senegalu, zawrócił w trakcie lotu do Warszawy. Prezydent podjął taką decyzję w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie doszło do sporu o kierownictwo instytucji.
Po powrocie prezydenta do kraju pojawiły się doniesienia, że samolot miał problemy z uzyskaniem zgody na lądowanie w wojskowej części warszawskiego lotniska.
W poniedziałek Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym odniosło się do tych informacji.
„Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, dotyczące rzekomego braku zgody na lądowanie w piątek w Warszawie samolotu z Prezydentem RP na pokładzie” – oświadczył resort.
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MON zapewniło, że po podjęciu decyzji o przerwaniu podróży do Senegalu nie było żadnych problemów z organizacją powrotu prezydenckiej delegacji.
„Wojskowi piloci, po otrzymaniu informacji o przerwaniu lotu i konieczności powrotu do Warszawy, natychmiast i bez żadnych przeszkód przystąpili do realizacji zadania” – przekazało ministerstwo.
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Resort ostrzegł również przed rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących lotów najważniejszych osób w państwie.
„Wszelkie pojawiające się informacje o rzekomych problemach z powrotem do Polski samolotu wojskowego są nieprawdziwe. Tego rodzaju dezinformacja może być wykorzystywana przez rosyjską i białoruską propagandę” – podkreślono w komunikacie.
Doniesieniom zaprzeczył także szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który w poniedziałek był gościem Kanału Zero.
– To nie jest prawda – powiedział, pytany o rzekome problemy z uzyskaniem zgody na lądowanie w Warszawie.
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Bogucki potwierdził, że trasa powrotna prezydenckiego samolotu w pewnym momencie uległa zmianie. Wyjaśnił jednak, że przyczyną były warunki atmosferyczne, w tym silny wiatr, a nie decyzje dotyczące możliwości lądowania maszyny.
Za transport lotniczy najważniejszych osób w państwie odpowiada wojskowa 1. Baza Lotnictwa Transportowego, której siedziba znajduje się na warszawskim Okęciu. Dysponuje ona m.in. samolotami Boeing 737 i Gulfstream G550, wykorzystywanymi do przewozu przedstawicieli władz państwowych.
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