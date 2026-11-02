Szef rządu odniósł się do sporu o Trybunał Konstytucyjny we wpisie w mediach społecznościowych. „Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w konstytucji” – napisał w serwisie X.

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Donald Tusk przedstawił swoją wizję rozwiązania sprawy. „Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale” – wskazał. Ocenił przy tym, że „póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować”.

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„Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi” – zadeklarował we wpisie premier.

Eskalacja sporu o Trybunał Konstytucyjny. Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej, policja przed TK

Konflikt o Trybunał Konstytucyjny nasilił się w piątek. Tego dnia na teren TK weszła policja. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, powołując się na swój najdłuższy staż sędziowski zarządziła natychmiastową przerwę na 30 dni w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego oraz oświadczyła, że zaczęła pełnić funkcję osoby kierującej pracami TK.

Bogdan Święczkowski nie uznał tej decyzji, bezskutecznie próbując dostać się do siedziby TK. Prezes TK nie uznaje Korwin-Piotrowskiej za sędzię Trybunału, ponieważ nie została ona zaprzysiężona przez prezydenta Karola Nawrockiego, a przysięgę złożyła przed marszałkiem Sejmu.

W piątek przed Trybunałem rozpoczął się protest, który trwa do teraz. Opozycja mówiła o zamachu stanu, wysuwając oskarżenia także pod adresem rządu Donalda Tuska. Komendant główny policji Marek Boroń deklarował, że funkcjonariusze działali zgodnie z prawem. W związku z sytuacją w TK prezydent Karol Nawrocki zrezygnował z podróży do Senegalu, a w nocy z piątku na sobotę wszedł na teren TK, przy czym doszło do przepychanek.

Prezydent ocenił, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych – nie wszystkie frakcje przyjęły zaproszenie do rozmów. Z kolei premier Donald Tusk wygłosił orędzie, w którym przekonywał, że przywracane są rządy prawa.

Waldemar Żurek i wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu

Jako podstawę prawną decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej ws. Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych głoszący, iż: „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że przekazał TK wnioski o uchylenie immunitetów Świeczkowskiemu i Sochańskiemu.

Na wtorek zaplanowano Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, jednak nie wiadomo, czy będzie kworum niezbędne do zgodnego z prawem podejmowania decyzji. Zgromadzenie ma m.in. uchwalić budżet Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok.