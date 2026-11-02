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Polski cud gospodarczy dobiega końca? Prof. Orłowski ostrzega przed skutkami awantury o TK

Skandaliczne sceny, do których dochodzi w związku z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, których symbolem może być obrazek prezydenta przepychającego się z sędziami, każą zadać pytanie: czy nie jesteśmy świadkami początku końca polskiego cudu gospodarczego? - pisze Witold M. Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce, wykładowca Politechniki Warszawskiej.

Publikacja: 02.11.2026 10:31

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Wydarzenia wokół Trybunału są tylko potwierdzeniem zmian, zachodzących od lat w polityce. Całkowity

Wydarzenia wokół Trybunału są tylko potwierdzeniem zmian, zachodzących od lat w polityce. Całkowity brak poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie instytucji państwa - pisze prof. Orłowski

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Witold M. Orłowski

Jestem ekonomistą i nie mam zamiaru oceniać, kto w tym sporze (a raczej żenującej awanturze) ma rację, a kto nie. Kilku uwag na wstępie jednak nie mogę sobie odmówić, są one bowiem oczywiste dla każdego, nawet niebędącego prawnikiem. Po pierwsze, obie strony popełniły w nim błędy i sięgnęły po niemożliwe do zaakceptowania narzędzia (nie oceniając, które grzechy były cięższe), poczynając od wyboru „na zapas” grupy sędziów w 2015 r., poprzez niedrukowanie orzeczeń Trybunału przez rząd Beaty Szydło, potem jego ubezwłasnowolnienie przez obsadzenie posłusznymi politycznymi nominatami, a wreszcie serię kontrowersyjnych działań obecnego rządu, zmierzających do jego „odbicia”. Po drugie, obecne nieprzyjęcie przez prezydenta przysięgi od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów jest uzurpacją prawa weta, którego w tym zakresie prezydent nie ma (w konstytucji nie ma ani słowa o konieczności odebrania takiej przysięgi). Po trzecie, efektem tych sporów jest faktyczny paraliż Trybunału, a więc eliminacja z systemu prawnego jednej z najważniejszych instytucji. Instytucji, której działanie zmieniło się w smutną parodię, a siedziba w bokserski ring.

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