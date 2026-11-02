Nie było większego wydarzenia w ostatnich latach w świecie ciężkich rockowych brzmień niż 5 lipca 2025 r. pożegnalny show Ozzy’ego Osbourne’a i Black Sabbath w ich rodzinnym Birmingham na stadionie Aston Villa Park.

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Ozzy Osbourne się żegna

Wobec choroby wokalisty muzycy kwartetu zaprezentowali się zjednoczeni: do zespołu wrócił perkusista Bill Ward, niedopuszczony wcześniej do koncertowania przez Osbourne’a. Grupa w oryginalnym składzie pokazała się po raz pierwszy od 20 lat. I po raz ostatni.

Poza Black Sabbath i Ozzym, który wystąpił również z solowym repertuarem, w Birmingham pojawiły się największe gwiazdy rocka: Alice in Chains, Anthrax, Gojira, Guns N’ Roses, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer oraz Tool. Wśród gości byli Adam Wakeman, Andrew Watt, Billy Corgan, Chad Smith, Mike Bordin, Ronnie Wood, Sammy Hagar, Steven Tyler, Vernon Reid i Yungblud.

Show poza widzami na stadionie (chętnych na wejściówki było 3 mln) oglądało blisko 6 mln widzów w formie transmisji internetowej, która była połączona ze zbiórką charytatywną na Birmingham Children’s Hospital, Acorns Children’s Hospice i Cure Parkinson’s. Pobito rekord – zebrano 190 mln dol. Kilka tygodni po wielkim pożegnaniu Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca.

Tony Iommi po śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Przez długi czas nie było wiadomo, kiedy film stanowiący dokumentację koncertu „Back To The Beginning” będzie miał premierę. Jako pierwszy odsłonił swoje nowe plany Tony Iommi, który rok po koncercie w Birmingham ogłosił nową solową płytę

„From The Dark” z singlem „World Alone”. Ujawnił też wtedy, że we wszystkich premierowych kompozycjach zaśpiewał pochodzący z Norwegii wokalista Jorn Lande.

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„To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać – to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa!” – powiedział o płycie, która ukazała się 23 października.

Dopiero we wrześniu ogłoszono kinową premierę „Back To Beginning”, która odbyła się na całym świecie 28 października. Teraz już wiadomo, że towarzyszący jej album w różnych formatach – trzy płyty Blu-ray, dwie płyty CD i trzy 180-gramowe winyle – ukaże się 11 listopada.

Słuchając płyty Iommiego, który postanowił być pierwszy, można pomyśleć, że gitarzysta totalnie stracił wyczucie stylu. Płyta jest okropna, wymęczona, pozbawiona polotu – jeszcze słabsza niż najsłabsze albumy Black Sabbath wydane bez Ozzy’ego Osbourne’a, gdy w zespole śpiewał Tony Martin.