Paweł Jarząbek z Otodomu analizuje sytuację na rynku najmu mieszkań:

Reklama Reklama

Po wakacjach liczba ofert mieszkań na wynajem w serwisie Otodom wyraźnie rośnie, zwłaszcza w miastach turystycznych. Wiele wskazuje na to, że część z nich to lokale, które latem były wynajmowane na doby. W Trójmieście liczba ogłoszeń zwiększyła się we wrześniu o 24,8 proc. w porównaniu z sierpniem, a w samym Sopocie aż o 41 proc.

Sygnał dla właścicieli mieszkań wynajmowanych na doby

Wiosną było odwrotnie. W maju liczba ofert w Trójmieście spadła o 11 proc. w ujęciu miesięcznym, bo część mieszkań trafiła na najem krótkoterminowy. Zjawisko to ma wymiar przede wszystkim sezonowy, a podobne ruchy widzieliśmy w danych Otodomu przed rokiem.

Czytaj więcej Nieruchomości AI szuka nieruchomości. Zdjęcia nie mogą kłamać Wirtualny home staging za wprowadzający w błąd uznało niemal 32 proc. respondentów. Zastrzeżenia budzi m.in. zmiana na zdjęciach proporcji pomieszc...

Czy dochodzi do tego trwała zmiana, wywołana przepisami? Sejm uchwalił nowelizację, która pozwoli wspólnotom, spółdzielniom i gminom zakazywać najmu na doby i przewiduje kary do 50 tys. zł. Zakazy mają jednak obowiązywać dopiero od 2028 roku.

Dla części właścicieli może to być sygnał, by już teraz postawić na najem długoterminowy, ale w naszych danych nie widać jeszcze, by regulacje wyraźnie zmieniły ich zachowanie. Wrzesień 2026 traktowaliśmy jako pierwszy test.

Gdyby właściciele masowo wycofywali się z najmu krótkoterminowego, powakacyjny przyrost ofert byłby wyraźnie silniejszy niż rok wcześniej. Tak się nie stało. Liczba ofert wzrosła o 12 proc. w ujęciu miesięcznym, podobnie jak we wrześniu 2025 r.

Więcej powiedzą nam kolejne miesiące. Po wrześniowym szczycie liczba ofert mieszkań na wynajem w Otodomu zwykle utrzymuje się jeszcze w październiku i listopadzie, a w grudniu wyraźnie spada. W grudniu 2025 r. liczba ogłoszeń zmniejszyła się o 11,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

W Sopocie już w listopadzie 2025 podaż skurczyła się o 27 proc., bo część mieszkań najprawdopodobniej wróciła do najmu krótkoterminowego przed sylwestrem i feriami. Jeśli tej zimy odpływ ofert w miastach turystycznych będzie wyraźnie słabszy niż przed rokiem, będzie to pierwszy mocniejszy sygnał, że właściciele trwale odchodzą od najmu krótkoterminowego.

Najemcy mieszkań mają większy wybór

Na rynku najmu przewaga przesuwa się na stronę najemców. Na koniec września mieli do wyboru 27,3 tys. ofert w Otodomu, a przeciętna miesięczna stawka ofertowa wynajmu mieszkania w miastach wojewódzkich spadła o 1,3 proc. w porównaniu z sierpniem.

To największa miesięczna obniżka w 2026 roku. Jednocześnie przez cały III kwartał czynsze były nieznacznie niższe niż przed rokiem. Rok temu, przy podobnym wzroście liczby ogłoszeń, czynsze w ujęciu rocznym jeszcze rosły, a teraz zaczynają się obniżać. Jeśli podaż utrzyma się na obecnym poziomie, w IV kwartale najemcy mogą mieć większe możliwości negocjacji niż w 2025 roku.

Czytaj więcej Nieruchomości Wzbiera fala wyprzedaży dziedziczonych mieszkań. Ceny mogą zanurkować Na rynek będzie trafiać coraz więcej mieszkań po seniorach wyżu powojennego. W wyludniających się miastach dziedziczone lokale zaczną konkurować o...

Przyszłość najmu krótkoterminowego trudno dziś jednoznacznie przewidzieć. Wiele zależy od tego, czy wspólnoty i gminy będą korzystać z nowych uprawnień. Jeśli tak, część mieszkań może trwale trafić na najem długoterminowy, co powinno dodatkowo studzić czynsze.