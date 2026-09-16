Film dokumentuje historyczny już pożegnalny występ Ozzy'ego Osbourne'a dla fanów w jego rodzinnym Birmingham – jak się okazało zaledwie 17 dni przed jego przedwczesną śmiercią.

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Ten koncert i „Powrót do początków” wydarzył się, ponieważ zapytałam Ozzy'ego, co naprawdę by go uszczęśliwiło Sharon Osbourne Sharon Osbourne

„Back To The Beginning”, czyli Ozzy się żegna

Wyprzedany koncert „Back To The Beginning” na stadionie Villa Park w Birmingham, który odbył się 5 lipca ubiegłego roku, obejmował nie tylko solowy występ Ozzy'ego, ale także ponowne spotkanie oryginalnych członków Black Sabbath, którzy wystąpili razem po raz pierwszy od ponad 20 lat.

W filmie znajdą się także wypowiedzi muzyków.

– Ten koncert i „Powrót do początków” wydarzył się, ponieważ zapytałam Ozzy'ego, co naprawdę by go uszczęśliwiło – mówi Sharon Osbourne, wdowa po artyście i menedżerka Ozzy'ego Osbourne'a, która nadzorowała to legendarne wydarzenie. – Powiedział, że jedyną rzeczą, która by go uszczęśliwiła, byłoby ponowne wystąpienie i pożegnanie się z fanami. Tylko tego pragnął. Chciał się pożegnać i podziękować.

Wydarzenie – na które bilety wyprzedały się w kilka minut – zgromadziło kilka pokoleń fanów i wielkie gwiazdy zawdzięczające wiele Black Sabbath.

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Koncert poprowadził Jason Momoa, a Tom Morello (gitarzysta Rage Against the Machine) pełnił funkcję dyrektora muzycznego Back to the Beginning.

Wieczór obejmował występy Alice in Chains, Anthrax, Gojira, Guns N' Roses, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer i Tool, a także część All-Star ze specjalnymi gośćmi Adamem Wakemanem, Andrew Wattem, Billym Corganem, Chadem Smithem, Ronniem Woodem, Sammym Hagarem, Stevenem Tylerem, Vernonem Reidem i Yungbludem.

Black Sabbath, żyjący wspominają Ozzy'ego

Członkowie zespołu Black Sabbath Ozzy'ego tak wspominają to wydarzenie:

– To był finał historii zespołu i dobry sposób na pożegnanie, jak sądzę – powiedział Tony Iommi, gitarzysta.

– Dla mnie to było jak czysta miłość. To była po prostu fala miłości. Tylko tak mogę to opisać. Czułem to tak, jakby było namacalne – powiedział Geezer Butler, basista.

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– Czułem się jak w domu, w miejscu, do którego należę. Czułem się prawie jak we śnie – mówi Bill Ward, perkusista.

– Nigdy w historii rock-and-rolla nie wydarzyło się nic podobnego – mówi TOM MORELLO, gitarzysta Rage Against the Machine i dyrektor muzyczny Back to the Beginning. – Nigdy nie było precedensu dla takiego koncertu.

To był finał historii zespołu i dobry sposób na pożegnanie, jak sądzę Tony Iommi

Film został wyreżyserowany przez Bena Wainwrighta-Pearce'a (autora „Taylor Swift: The Eras Tour” i „George Michael: The Faith Tour”), a za reżyserię koncertu na żywo odpowiadał Tim van Someren. Produkcją zajęli się Jim Parsons, Jamie Silk i Dan Seliger. Film został stworzony specjalnie z myślą o kinowej prezentacji.

Film, prezentowany w technologii Dolby Atmos i z dźwiękiem przestrzennym 5.1, został zaprojektowany tak, aby zapewnić w pełni immersyjne wrażenia audiowizualne, przenosząc widzów do świata rzeczywistego.

Film będzie w kinach na całym świecie od 28 października tylko przez ograniczony czas. Bilety w sprzedaży od godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w czwartek 24 września, na stronie backtothebeginning.com.