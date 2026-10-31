Paweł Czuryło: Zrozumieć Polskę, czyli Trybunał Konstytucyjny, NBP i sen dealera z City

Po tym co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego rządowi trudniej może być sprzedawać dalej gospodarczą opowieść o Polsce, jako dojrzałym rynku rozwiniętym. Choć zarówno rząd, jak i jego zwolennicy powiedzą, że to co się dzieje to właśnie warunek, by Polska takim rynkiem była.

