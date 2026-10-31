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Paweł Czuryło: Zrozumieć Polskę, czyli Trybunał Konstytucyjny, NBP i sen dealera z City

Po tym co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego rządowi trudniej może być sprzedawać dalej gospodarczą opowieść o Polsce, jako dojrzałym rynku rozwiniętym. Choć zarówno rząd, jak i jego zwolennicy powiedzą, że to co się dzieje to właśnie warunek, by Polska takim rynkiem była.

Publikacja: 31.10.2026 07:24

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Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: PAP

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Paweł Czuryło

Wyobraź sobie, że jesteś dealerem walutowym handlującym między innymi polskim złotym albo polskimi obligacjami przy Bank Street w londyńskim City, pokrywającym na co dzień region środkowo-wschodniej Europy i z terminala agencji Bloomberg dostajesz w piątek późnym wieczorem pilną wiadomość dotyczącą Polski.

Co inwestor z londyńskiego City zrozumie ze sporu o TK i NBP?

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