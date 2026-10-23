We wrześniu wiceminister finansów Jarosław Neneman w wywiadzie dla „Rz” zauważył, nie bez racji, że poprzednie rządy miały dość beztroskie podejście do budżetu. Rozdawano bowiem różne świadczenia i luzowano obciążenia z komentarzem w stylu „pieniądze się znajdą”. Tym razem miało być inaczej. Złagodzeniu opodatkowania przeciętnie i średnio zarabiających pracowników towarzyszyły plany m.in. przykręcenia fiskalnej śruby dla największych firm.