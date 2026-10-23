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Paweł Rochowicz: Małe wojenki o podatki i wojna prawdziwa

Reforma podatkowa, jak by jej nie oceniać, kierowała się swoją logiką: aby poluzować jednym podatnikom, obciążymy innych, a budżet nie ucierpi. Doraźne spory polityczne popsuły te plany.

Publikacja: 23.10.2026 18:07

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Sejm uchwalił w czwartek nowelizacje podatkowe

Sejm uchwalił w czwartek nowelizacje podatkowe

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Paweł Rochowicz

We wrześniu wiceminister finansów Jarosław Neneman w wywiadzie dla „Rz” zauważył, nie bez racji, że poprzednie rządy miały dość beztroskie podejście do budżetu. Rozdawano bowiem różne świadczenia i luzowano obciążenia z komentarzem w stylu „pieniądze się znajdą”. Tym razem miało być inaczej. Złagodzeniu opodatkowania przeciętnie i średnio zarabiających pracowników towarzyszyły plany m.in. przykręcenia fiskalnej śruby dla największych firm.

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