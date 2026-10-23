Nawet w najnowszym serialu „Lalka” Paryż pozostaje punktem odniesienia. Skąd brała się jego wyjątkowa pozycja w polskiej wyobraźni?

Uśmiechnęłam się na to pytanie, bo sama zwróciłam uwagę na scenę, w której Izabela Łęcka mówi, że odda wszystkie bale za Paryż. Francuski był językiem elit, także polskich. Zdarzało się, że arystokratki lepiej znały Paryż niż Warszawę, co zresztą budziło krytykę. Ale wpływ tego miasta nie sprowadzał się do snobizmu. Stamtąd przychodziły literatura, sztuka, moda i wzory życia towarzyskiego. Młodzi mężczyźni z zamożnych rodzin jechali tam poznawać świat, po czym wracali z nowymi upodobaniami. Paryż umiał przyciągnąć przybyszy i sprawić, że opowiadali o nim dalej. Ta siła oddziaływania rosła jeszcze, zanim powstał Paryż, który dziś oglądamy na pocztówkach.