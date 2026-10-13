Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa japoński dziennikarz zbierał „informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej”. Miał on na zlecenie japońskiego wywiadu zdobywać informacje, by je następnie przekazać w celu wykorzystania przeciw bezpieczeństwu Rosji.

Zarzuty FSB. Japoński reporter wywieziony do Moskwy

Korespondent japońskiego dziennika „Hokkaido Shimbun” został zatrzymany w obwodzie sachalińskim na Dalekim Wschodzie Rosji pod zarzutem szpiegostwa – poinformowała rosyjska agencja Interfax. W reakcji na te doniesienia japońska agencja Kyodo przekazała, że władze w Tokio prowadzą szczegółową weryfikację informacji dotyczących losu swojego obywatela.

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Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że japoński reporter gromadził „informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej”. Według rosyjskich śledczych działał on na zlecenie japońskiego wywiadu, a zebrane materiały miały zostać wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu państwa.

„Dzień przed wylotem z naszego kraju cudzoziemiec został zatrzymany na terytorium obwodu sachalińskiego i przewieziony do Moskwy” – podała FSB w oficjalnym komunikacie.

Kim jest Yuki Imai i czym zajmował się w Rosji?

Według kanału na Telegramie Ostorożno, nowosti, zatrzymany to 34-letni Yuki Imai, który przyjechał latem do Kraju Nadmorskiego na Dalekim Wschodzie Rosji i odwiedził m.in. Władywostok.  Interesował się życiem regionu oraz tematami związanymi z wojną sowiecko-japońską z 1945 r.. 

Do zatrzymania doszło w okresie zwiększonego napięcia w stosunkach rosyjsko–japońskich w związku m.in. ze statusem czterech Wysp Kurylskich, zajętych przez armię sowiecką w 1945 r. 

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Spór o Wyspy Kurylskie zaostrza relacje Tokio i Moskwy

W sierpniu rosyjski przywódca Władimir Putin po raz pierwszy udał się na te wyspy, co Japonia – roszcząca sobie prawo do części archipelagu - uznała za „absolutnie niedopuszczalne”. Wyspy te obecnie wchodzą w skład obwodu sachalińskiego.

Japonia nazywa cztery z nich „Terytoriami Północnymi”, „okupowanymi nielegalnie przez Rosję” i uznaje za część prefektury Hokkaido.

W czerwcu sąd w Rosji skazał na 15 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze obywatela Rumunii, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Ukrainy poprzez pomoc w ustalaniu lokalizacji newralgicznych systemów obrony powietrznej. 