Jeszcze niedawno Rosjanie wybierający się na okupowany Krym przygotowywali się do wypoczynku nad Morzem Czarnym. Dziś podróż na półwysep wymaga od nich przygotowania się na zupełnie inne okoliczności. Kierowcy wymieniają się w internecie informacjami o zagrożeniach, kompletują apteczki i zaopatrują się w sprzęt ratunkowy.

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Zniszczenie Mostu Krymskiego. Rosjanie podróżują przez tereny objęte wojną

Jak relacjonuje „The Guardian”, rosyjskie władze nadal nie przedstawiły harmonogramu przywrócenia ruchu samochodowego na Moście Krymskim. O skali zniszczeń świadczy również zmiana wizerunku przeprawy wykorzystywanego przez rosyjskie Ministerstwo Transportu. Pozostawiono na nim jedynie część kolejową mostu.

Rosjanie podróżujący samochodami na Krym muszą korzystać z połączenia lądowego biegnącego przez okupowane tereny południowej Ukrainy. Droga licząca około 630 km ma również znaczenie dla zaopatrywania rosyjskich wojsk, co sprawia, że jest celem ukraińskich ataków.

Anatolij, jeden z rozmówców brytyjskiego dziennika, wybrał się na Krym, aby odwiedzić rodziców. Opisywał widok płonących ciężarówek oraz dronów i przyznał, że nie poleciłby innym takiej podróży.

Alternatywne możliwości dotarcia na półwysep są ograniczone. Nadal kursują pociągi, jednak Ukraina zapowiada kolejne ataki na przeprawę. Funkcjonuje również połączenie promowe przez Cieśninę Kerczeńską, ale promy przewożą pasażerów, a nie samochody. Ich kursowanie uzależnione jest ponadto od warunków pogodowych.

Według krymskich statystyk turystycznych półwysep odwiedzało dotychczas około 5 mln Rosjan rocznie. Nie opublikowano jeszcze tegorocznych danych.

Rosyjscy kierowcy obawiają się ukraińskich dronów. Problemy gospodarcze Krymu

Zagrożenia związane z podróżowaniem na Krym dostrzegają już nawet rosyjskie media państwowe. W niedzielnym wydaniu programu informacyjnego „Wiesti” przyznano, że kierowcy mogą znaleźć się w rejonach objętych działaniami wojennymi. Według rosyjskiej telewizji z połączenia drogowego korzysta nawet 20 tys. pojazdów dziennie.

Ukraińskie władze deklarują, że celem ich ataków jest rosyjska logistyka wojskowa, a nie samochody cywilne. Jednocześnie wykorzystywanie tej samej infrastruktury przez wojsko i ludność cywilną naraża podróżujących na niebezpieczeństwo.

Według danych niezależnej organizacji monitorującej konflikty zbrojne ACLED zdecydowana większość ukraińskich uderzeń w tym rejonie w pierwszej połowie 2026 r. została przeprowadzona przy użyciu dronów.

Konsekwencje działań wojennych odczuwają również rosyjscy kierowcy zawodowi. Dmitrij, kierowca ciężarówki z Rostowa, przyznał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że rozważał zmianę pracy. Trudności ze znalezieniem innego zatrudnienia oraz konieczność spłacania kredytu hipotecznego sprawiają jednak, że nadal przewozi towary na Krym. Na urodziny otrzymał apteczkę taktyczną.

Zniszczenie drogowej części Mostu Krymskiego może pogłębić problemy gospodarcze półwyspu. Ukraińskie działania wymierzone w rosyjskie zaplecze logistyczne już wcześniej doprowadziły do niedoborów paliwa oraz zakłóceń w dostawach wody i energii elektrycznej. Latem lokalne władze kilkakrotnie wprowadzały stan nadzwyczajny.

Ograniczenia komunikacyjne stanowią również zagrożenie dla przedsiębiorców utrzymujących się z turystyki. Dotykają także mieszkańców Krymu, którzy korzystali z mostu, aby kupować w Rosji tańszą żywność i paliwo.