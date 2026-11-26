Nie żyje były zastępca sekretarza stanu USA. Strobe Talbott miał 80 lat
Talbott, wpływowa postać amerykańskiej polityki zagranicznej, zmarł w czwartek w swoim domu w stanie Nowy Jork. Informację o jego śmierci potwierdziła żona, Barbara Lazear Ascher.
W ciągu 21 lat pracy w „Time” Talbott zajmował się Europą Wschodnią, Departamentem Stanu i Białym Domem, zanim został szefem waszyngtońskiego biura tygodnika, a następnie jego publicystą specjalizującym się w sprawach międzynarodowych. W swoich artykułach ujawniał nieznane kulisy funkcjonowania administracji i dyplomacji, przedstawiając je poprzez historie i osobowości uczestników wydarzeń. Był autorem książek i przetłumaczył wspomnienia Nikity Chruszczowa.
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W latach 1993–2001 pełnił funkcje w Departamencie Stanu USA: początkowo był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym oraz specjalnym doradcą sekretarza stanu ds. państw powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego, a następnie przez siedem lat sprawował urząd zastępcy sekretarza stanu.
Przez większą część dwóch kadencji administracji prezydenta Billa Clintona Talbott zajmował stanowisko zastępcy sekretarza stanu, drugie najważniejsze w amerykańskiej dyplomacji. Był głównym doradcą prezydenta w sprawach rosyjskich w okresie, gdy Clinton starał się budować osobiste relacje z przywódcą Rosji Borysem Jelcynem, aby wspierać reformy po rozpadzie Związku Radzieckiego.
W 2002 r. stanął na czele prestiżowego think tanku Brookings Institution w Waszyngtonie. Pełnił tę funkcję przez 15 lat.
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W 2001 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski uhonorował Talbotta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy. Kwaśniewski powiedział wtedy, że Talbott był „jednym z najwybitniejszych amerykańskich znawców problematyki Europy Wschodniej”, co przez lata czyniło jego głos słyszalnym zarówno w sprawach rosyjskich, jak i polskich oraz całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Podziękował mu za inicjatywy, które propagowały rozszerzenie NATO i przyjęcie Polski do Sojuszu.
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