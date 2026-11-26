Na konferencji prasowej Chen Xi mówił, że Chiny „żądają, by Japonia przestała jątrzyć w kwestii Morza Południowochińskiego”.

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Ministerstwo Obrony Chin: Japonia chce wzmocnić obecność wojskową w rejonie Morza Południowochińskiego

Według rzecznika resortu obrony Chin Japonia wykorzystuje „tzw. zewnętrzne zagrożenia”, by pogłębiać napięcie w regionie, tworzyć bloki wojskowe i podejmować próby wzmocnienia swojej obecności w rejonie Morza Południowochińskiego.

Chen odpowiadał na pytanie dziennikarzy dotyczące przekazanej wcześniej informacji, że Japonia przekaże Filipinom radary i drony, by wzmocnić możliwości tego kraju w kwestii prowadzenia rozpoznania rejonu przybrzeżnego. Był to kolejny sygnał świadczący o zacieśnieniu więzi wojskowych między Manilą a Tokio. Zarówno Japonia, jak i Filipiny są sojusznikami USA.

Chiny chcą kontrolować niemal całe Morze Południowochińskie. Pod jego dnem znajdują się złoża ropy i gazu

Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego akwenu Morza Południowochińskiego, co prowadzi do sporów z Filipinami, Wietnamem, Malezją, Sułtanatem Brunei i Tajwanem. W 2016 roku trybunał arbitrażowy powołany na mocy Konwencji ONZ o prawie morza (UNCLOS), administrowany przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze odrzucił roszczenia Chin dotyczące tego akwenu i stwierdził, że Chiny naruszają w tym rejonie prawa Filipin. Chiny nie brały jednak udziału w postępowaniu i nie przyjęły orzeczenia trybunału do wiadomości.

W lipcu, w dziesiątą rocznicę orzeczenia, zarówno Japonia, jak i Filipiny przypomniały o tym, że wyrok z 2016 roku jest wiążący.

Chiny opierają swoje roszczenia na tzw. linii dziewięciu kresek. Pod dnem akwenu, do którego Chiny roszczą sobie prawo, znajdują się duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.