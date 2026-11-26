Oficjalna północnokoreańska agencja informacyjna KCNA zacytowała północnokoreańskiego przywódcę, który dokonał inspekcji bazy produkcji materiałów jądrowych klasy wojskowej, bazy urządzeń napędu jądrowego oraz Instytutu Broni Jądrowej w nieujawnionych lokalizacjach.

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Kim Dzong Un wzywa do szerszego stosowania broni atomowej i krytykuje USA za rozpowszechnianie tej broni

– Musimy zwrócić uwagę na praktyczne wykorzystanie w różnych sferach taktycznej broni nuklearnej wykonującej różne misje – stwierdził Kim Dzong Un, apelując o szersze wykorzystywanie taktycznej broni jądrowej, w celu zwiększenia potencjału odstraszania Pjongjangu. Taktyczna broń jądrowa to broń przeznaczona do wpływania na przebieg konkretnej operacji wojskowej, np. do powstrzymania ofensywy przeciwnika. Jest przenoszona przez środki krótszego zasięgu niż strategiczna broń jądrowa i – co do zasady – ma mniejszą od niej moc.

Kim Dzong Un przekonywał, że taktyczna broń jądrowa ma dużą wartość we współczesnych konfliktach, a szersze korzystanie z niej uzasadniał sytuacją na granicy z Koreą Południową, którą określił mianem „najbardziej szkodliwego wrogiego kraju”.

Przywódca Korei Północnej skrytykował też politykę USA i zarzucił Stanom Zjednoczonym to, że doprowadzają do rozpowszechnienia się (proliferacji) broni atomowej w Azji Północno-Wschodniej m.in. poprzez dzielenie się z sojusznikami bronią jądrową oraz inicjatywy takie jak pakt AUKUS czy kierowanie w rejon Azji okrętów podwodnych o napędzie jądrowym.

Arsenał jądrowy na świecie Foto: PAP

Kim Dzong Un: Podważanie statusu Korei Północnej jako państwa posiadającego broń atomową to wypowiedzenie wojny

Kim Dzong Un oświadczył też, że status Korei Płn. jako państwa posiadającego broń jądrową jest zapisany w konstytucji i nie podlega zmianom. Zapowiedział, że Pjongjang nie będzie zabiegać o uznanie tego statusu przez inne kraje, a każdą próbę jego podważenia uzna za „skrajnie toksyczny akt naruszenia suwerenności i ingerencji w sprawy wewnętrzne” oraz „otwarte wypowiedzenie wojny”.

Inspekcja obiektów jądrowych przez Kim Dzong Una ma – według agencji Reutera – podkreślić determinację Pjongjangu w rozbudowie i dywersyfikacji arsenału nuklearnego wbrew międzynarodowym apelom o denuklearyzację w momencie, gdy pojawiają się pytania o szanse na wznowienie przez Koreę Północną dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump deklarował w ostatnich tygodniach otwarcie na ponowne spotkanie z Kimem, jednak Pjongjang nie wykazał dotąd gotowości do podjęcia rozmów bez uznania swojego statusu atomowego.

Agencja Yonhap przypomina, że na IX zjeździe Partii Pracy Korei (rządzącej Koreą Północną monopartii) w lutym władze zapowiedziały dalsze wzmacnianie potencjału nuklearnego w ramach pięcioletniego planu modernizacji sił zbrojnych.

Inspekcja bazy produkcji materiałów jądrowych klasy wojskowej, bazy urządzeń napędu jądrowego oraz Instytutu Broni Jądrowej przez Kim Dzong Una była czwartym raportowanym wyjazdem Kima do obiektów związanych z programem jądrowym od września 2024 r. (po wizytach we wrześniu 2024 r., styczniu 2025 r. oraz czerwcu 2026 r.). Pjongjang wpisał politykę nuklearną do konstytucji w 2023 r., rozwijając arsenał wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa ONZ.