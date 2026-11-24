Mieszkańcy wyspy Ullŭng-do otrzymali wysłany przez MSW alert, który wzywał ich do schronienia się w budynkach lub pod ziemią w związku z zagrożeniem powietrznym. Alert został odwołany po kilku minutach.

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Korea Południowa poderwała myśliwce F-15K na wypadek „nieprzewidzianych sytuacji”

Z informacji przekazywanych przez agencję Yonhap wynika, że w komunikacie odwołującym alarm, wysłanym przez władze prowincji Gyeongsang Północny, błędnie wskazano na „podejrzane obiekty północnokoreańskie” jako przyczynę zakończonego alertu, co wywołało zamieszanie.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów podało, że rankiem 24 listopada (czasu lokalnego) „kilka rosyjskich samolotów wojskowych wleciało w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej nad Morzem Wschodnim (Morzem Japońskim – red.) i zbliżyło się do wyspy Ullŭng-do”.

Z komunikatu południowokoreańskiej armii wynika, że rosyjskie samoloty zostały wykryte przed wejściem w strefę identyfikacji obrony powietrznej. Samo wejście w strefę nie oznacza naruszenia przestrzeni powietrznej – Kolegium Połączonych Szefów Sztabów podkreśla, że ta nie została naruszona. Myśliwce F-15K zostały poderwane prewencyjnie, by podjąć „manewry taktyczne” w przypadku wystąpienia „nieprzewidzianych sytuacji”.

Rosja nie uznaje południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej

Strefa identyfikacji obrony powietrznej jest obszarem wyznaczonym w celu wczesnego wykrywania obcych samolotów wojskowych zbliżających się do granic państwa. Wlot w tę strefę nie łamie prawa międzynarodowego. Międzynarodowym zwyczajem jest jednak wcześniejsze zgłaszanie planu lotu władzom danego kraju.

Rosyjskie samoloty pojawiały się już wcześniej w strefie identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej – poprzedni taki incydent miał miejsce tydzień wcześniej. Dotychczas jednak nie wiązało się to z ogłaszaniem alarmu dla ludności cywilnej. Agencja Yonhap podkreśla, że jest to sytuacja wyjątkowa.

Rosja nie uznaje południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej, ponieważ – jak podkreśla – nie jest ona zdefiniowana w prawie międzynarodowym. Dlatego Rosjanie nie notyfikują przelotu swoich samolotów wojskowych przez tę strefę.