Zacznijmy od gorącego tematu, Grupa UniCredit jest o włos od przejęcia kontroli nad Commerzbankiem, a w ślad za tym – również nad polskim mBankiem. Co to będzie oznaczało dla was?

Co do zasady nie komentujemy działań naszego właściciela.

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Może dojdzie do połączenia z mBankiem? Raczej trudno sobie wyobrazić, by UniCredit działał w Polsce w dwóch formatach.

Tak jak powiedziałem, oficjalne stanowisko w sprawie strategii należy do Grupy.

Czy te ruchy na górze jakoś wpływają na waszą działalność?

My w Polsce działamy pragmatycznie – nie tracimy energii na dywagacje. Koncentrujemy się w stu procentach na rozwijaniu biznesu tu i teraz.

To działanie tu i teraz, to czasami dosyć agresywna, jak wskazuje konkurencja, walka o pracowników. Jeden z prezesów mówił, że wchodziliście do oddziałów, oferując jego pracownikom pensje wyższe o 50 proc. Dalej „podkupujecie” ludzi?

Nigdy nie uprawialiśmy i nie uprawiamy takiej polityki. Myślę, że ktoś bardzo przerysował sytuację. Oczywiście, w ubiegłym roku byliśmy niezwykle aktywni rekrutacyjnie, zachęcaliśmy do dołączenia do nas, aby zbudować najlepszy zespół na rynku, co czasami wymagało zaoferowania lepszych warunków finansowych. Ale prawdziwym magnesem, który przyciągnął do nas ludzi, była unikalna perspektywa zawodowa. Oferowaliśmy możliwość budowania czegoś zupełnie nowego od podstaw. W końcu nikt od ponad 15 lat, odkąd stworzyliśmy Aliora, nie budował banku od zera na polskim rynku w takiej skali.

To znaczy?

Naszą ambicją jest budowa kompleksowego i nowoczesnego banku. Od bankowości detalicznej przez private banking, wealth management, bankowość dla małych i średnich przedsiębiorstw, po bankowość korporacyjną oraz Corporate Investment Banking (CIB). Jednocześnie tworzyliśmy nową aplikację mobilną, sieć 21 oddziałów stacjonarnych, a także silny segment BaaS, czyli Banking as a Service.

W jakim miejscu znajduje się obecnie polski oddział UniCredit? Rok temu debiutowaliście i ogłaszaliście strategię.

Pierwszy rok był bardzo ciekawą i satysfakcjonującą, choć też żmudną, krok po kroku, pracą w każdym ze wskazanych obszarów. Niemniej w krótkim czasie udało się nam przygotować bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną, zbliżającą polskich klientów do europejskich i światowych rynków finansowych. Nasz zespół CIB od razu wskoczył na podium na polskim rynku pod względem liczby i wartości największych transakcji. Wszystko to osiągnęliśmy dzięki najlepszym na rynku ludziom i nowoczesnej architekturze technologicznej. Pomogła też, moim zdaniem, nieszablonowa kampania wizerunkowa z początku tego roku, która zapowiadała nową jakość bankowania na polskim rynku.

Ilu klientów pozyskaliście, jaka jest wartość depozytów, kredytów?

Niestety, muszę zastrzec, że jako oddział podlegamy rygorystycznym zasadom polityki informacyjnej całej Grupy UniCredit. Raportujemy nasze wyniki w sposób skonsolidowany na poziomie grupy dla wszystkich krajów, w związku z czym nie publikujemy szczegółowych danych tylko dla rynku polskiego.

A czy udało się osiągnąć założone cele strategiczne?

Większość tak, a niektóre nawet z nawiązką. Dotyczy to w szczególności CIB, bankowości korporacyjnej oraz segmentu Wealth Management.

Inwestowanie od 100 zł. Fundusze onemarkets i globalne ETF-y w UniCredit

To zacznijmy od Wealth Management. Czym przyciągnęliście klientów?

Chyba dostrzegliśmy i zagospodarowaliśmy fundamentalną zmianę zachowań. Polacy są nie tylko coraz zamożniejsi, ale też gotowi na to, by obok oszczędzania zacząć realnie inwestować. Nasza rola polega tu przede wszystkim na pokazaniu dostępnych opcji i tego, że wejście w świat inwestycji nie wymaga posiadania od razu dziesiątek tysięcy złotych. U nas można zacząć od 100 lub 1000 zł. Do tego wychodzimy poza polski rynek – mówimy klientom wprost: możecie bezpiecznie i prosto inwestować nie tylko w spółki na polskiej giełdzie, ale też na całym świecie.

W ramach naszej platformy self-investment zaoferowaliśmy wyselekcjonowany wachlarz globalnych ETF-ów, ale naszym prawdziwym wyróżnikiem na rynku są fundusze działające pod marką onemarkets. To unikalne strategie pod jednym parasolem, w ramach których największe globalne firmy zarządzające aktywami – takie jak Pictet, JP Morgan, BlackRock czy Rockefeller – tworzą dedykowane fundusze inwestycyjne wyłącznie dla klientów Grupy UniCredit. To nie są masowe produkty dostępne u każdego brokera. Staramy się pokazywać i uczyć naszych klientów, że inwestowanie może stanowić długoterminowe budowanie wartości kapitału. Może być alternatywą zarówno dla pasywnego trzymania środków na niskooprocentowanych lokatach, jak i dla ryzykownych giełdowych spekulacji. Mamy na półce też aktywnie zarządzane portfele, dostępne od niskich kwot.

Dla najbardziej zamożnych klientów w ramach naszego oddziału wkrótce dostępne będą usługi wiedeńskiego Schoellerbanku z grupy UniCredit – jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych banków prywatnych w Europie. Co ważne, dostęp do rozwiązań zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych z portfolio Schoellerbanku, klient uzyska bezpośrednio w Polsce u swojego doradcy.

Drugi filar waszej działalności to obsługa sektora korporacyjnego. Jak z pańskiej perspektywy wygląda obecnie aktywność polskich firm na rynkach międzynarodowych?

Po stronie korporacyjnej obserwujemy niezwykle ciekawy proces. Polskie przedsiębiorstwa nie tylko rosną i bogacą się wewnętrznie, ale coraz odważniej wychodzą za granicę. Nie mówimy już tylko o tradycyjnym eksporcie towarów czy usług, ale o bezpośrednich akwizycjach zagranicznych podmiotów i kupowaniu gotowych biznesów w Europie i na świecie. W Europie Zachodniej trwa obecnie wielka fala sukcesyjna w firmach rodzinnych, a to daje polskim przedsiębiorcom unikalne szanse na przejęcia. Do przeprowadzenia takich transakcji potrzebni są jednak bankowi partnerzy, którzy potrafią je ustrukturyzować, sfinansować i zapewnić pełną obsługę lokalną w Polsce oraz w kraju docelowym.

W jaki sposób UniCredit wspiera te procesy w praktyce?

Z jednej strony mamy wyspecjalizowany zespół bankowości korporacyjno-inwestycyjnej, który doradza przy największych transakcjach. Dla średnich i większych korporacji stworzyliśmy w Polsce tzw. international desk. To wielojęzyczny zespół ekspertów, który z poziomu Warszawy obsługuje przedsiębiorstwa o międzynarodowej strukturze.

OKI, polskie TFI i ETF-y w ofercie UniCredit

Wracając do Polski, czy OKI to dla was ciekawy temat?

Jeszcze nie zdecydowaliśmy, w jaki sposób zaoferujemy ten produkt. Wynika to z okoliczności, w których musimy się poruszać, ale też z faktu, że głównie skupiamy się na zagranicznych produktach inwestycyjnych.

W I kwartale 2027 r. w naszej ofercie pojawią się fundusze pierwszych czterech polskich TFI, a później kolejnych czterech. Lada dzień dołożymy też polskie ETF-y i uruchomimy portfele w złotych.

Stworzycie swój własny TFI?

Okres zmian właścicielskich, choć na poziomie grupy, nie jest dobrym momentem na podejmowanie takich decyzji na polskim rynku. Myślę zresztą, że narzędzia, które mamy, absolutnie wystarczają, bo onemarkets w zasadzie spełnia taką rolę.

Wspomniał pan o sukcesie w obszarze Corporate Investment Banking – które firmy współpracują z wami?

To jest obszar, w którym nasze wyniki zaskoczyły nawet zarząd w Mediolanie. W ciągu pierwszego roku działalności nasz zespół CIB uczestniczył w 50 największych transakcjach rynkowych w Polsce o łącznej wartości przekraczającej 100 miliardów złotych. Byliśmy obecni przy największych projektach finansowych dla takich gigantów jak Allegro, InPost, Orlen, LPP, KGHM, Pepco, XTB, EDP czy RTB House.

Jaka jest wasza rola w tych transakcjach? Jesteście jednym z członków konsorcjum finansującego?

Dla naszego zespołu CIB to nie jest kwestia bycia w konsorcjum, ale organizowania konsorcjum. Występujemy w tych transakcjach jako underwriter. Dzięki gigantycznemu bilansowi Grupy UniCredit możemy od razu wziąć całe finansowanie na siebie i sprawnie domknąć transakcję dla klienta lub ewentualnie w drugim kroku dobrać partnerów do konsorcjum.

Kto ostatecznie udziela finansowania? Wy, czyli polski oddział UniCredit, czy sam UniCredit ze swoich bilansów?

Bezpośrednio finansowanie w ramach CIB idzie z tzw. książki globalnej. Natomiast nasz zespół całą najważniejszą robotę w zakresie np. strukturyzacji transakcji robi na miejscu. Naszą przewagą jest lokalna kompetencja i globalne zaplecze.

Banking-as-a-Service. UniCredit obsługuje Allegro, InPost i Revoluta

Jednym z waszych wyróżników ma być rozwój segmentu Banking-as-a-Service. Jak idzie wam w tym obszarze?

Rozwijamy unikalny model, w którym wbudowujemy nasze produkty bankowe w platformy i aplikacje naszych partnerów – firm, które nie są bankami, ale chcą oferować swoim użytkownikom profesjonalne usługi finansowe. W Polsce tworzyliśmy płatności i finansowanie dla Allegro, wdrożyliśmy usługę InPost Pay, a także zintegrowaliśmy produkty finansowe z platformą księgową inFakt. Obsługujemy również Revoluta oraz partnerów międzynarodowych, np. Banxksware czy Expatrio z Niemiec, 0to9 ze Szwecji, Klorie z Francji czy Viabill z Danii.

Tego typu projekty wymagają czasami kilkumiesięcznych przygotowań, ale cały czas mamy całkiem pokaźny pipeline potencjalnych partnerstw. Jesteśmy jedynym bankiem w Polsce, który dzięki nowoczesnej, w pełni chmurowej technologii Vodeno potrafi dostarczyć rozwiązania Banking-as-a-Service w tak elastyczny i skalowalny sposób – do tego międzynarodowo. Rozwijamy się więc również w tym obszarze.

Kto jest więc waszym głównym konkurentem na polskim rynku?

Z jednej strony na pewno konkurujemy z tradycyjnymi bankami i ze wszystkimi Revolutami tego świata. Z drugiej też strony z XTB, z eToro, jeśli chodzi o inwestycje. Ogółem polski rynek jest bardzo dojrzały i konkurencyjny, więc tej rywalizacji jest rzeczywiście sporo.

Wróćmy na chwilę do tematu waszych wyników. Jeśli chodzi o liczbę klientów, można ją liczyć w dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy, milionach…

W milionach jeszcze nie, to jeszcze nie miliony.

Wojciech Sobieraj mówił, że ambicją UniCredit w Polsce jest to, żeby być co najmniej ósmym bankiem na rynku. Może poda pan więc wartość aktywów?

Żałuję, ale naprawdę polityka grupy jest taka, że podajemy skonsolidowane wyniki dla całości, nie ma podziału na poszczególne kraje. To szczególnie istotne od 1 listopada tego roku, gdy staliśmy się bezpośrednio oddziałem zagranicznym UniCredit i działamy na włoskiej licencji bankowej.

Za ubiegły rok bank miał stratę. Czy teraz macie już zysk, czy też może nadal konieczne jest dokapitalizowanie z Włoch?

Dane za 2025 r. pokazywały pewną techniczną stratę. Teraz już nie ma o tym mowy i nie wymagamy żadnego dokapitalizowania.

Co w praktyce oznacza przejście z belgijskiej na włoską licencję?

Z punktu widzenia klienta ta zmiana ma charakter czysto operacyjny i upraszczający. Od strony bezpieczeństwa depozytów polscy klienci są objęci unijnymi ramami gwarantowania depozytów. Najważniejszą korzyścią biznesową jest całkowite usunięcie jakichkolwiek pośrednich barier kapitałowych. Od 1 listopada finansowanie korporacyjne i inwestycyjne idzie bezpośrednio z bilansu matki, czyli UniCredit S.p.A. w Mediolanie.

Czy zamierzacie przejść na polską licencję?

Nie mam tu gotowej odpowiedzi. Zwykle następuje to wówczas, gdy skala działalności jest już bardzo duża i ma to sens z punktu widzenia efektywności. Na razie nie ma takiej potrzeby biznesowej. Struktura oddziału zagranicznego zapewnia nam znacznie krótsze ścieżki decyzyjne, ogromną elastyczność i możliwość bezpośredniego korzystania z zasobów grupy.

Kredyt hipoteczny online i mniej oddziałów. Plany UniCredit w Polsce

Jakie są wasze główne cele na najbliższe miesiące?

Skupiamy się na pięciu głównych filarach. Po pierwsze, dalszy rozwój w obszarze oferty inwestycyjnej dla klientów detalicznych i rozwój Wealth Management. Po drugie, wdrażanie cyfrowych procesów kredytowych end-to-end – po pożyczkach uruchamiamy w pełni cyfrowy proces hipoteczny. I co ważne, nasza oferta w tym zakresie zostanie uzupełniona również o rynek pierwotny nieruchomości. Po trzecie, rozwijamy wdrożony właśnie pierwszy w Europie w pełni zdigitalizowany proces finansowania MŚP oparty na gwarancjach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Po czwarte, konsekwentnie budujemy pozycję lidera w bankowości korporacyjnej i obsłudze transakcji M&A i CIB dla największych polskich przedsiębiorstw. Po piąte, rozwijamy BaaS.

A co z siecią oddziałów? W strategii zapowiadaliście, że będzie ich 40.

Dziś mamy 21 oddziałów. Przy obecnym, bardzo mocnym rozwoju kanałów i procesów cyfrowych nie planujemy teraz rozbudowy sieci oddziałów.

Jak wygląda rozpoznawalność marki UniCredit w Polsce?

Z perspektywy biznesowej niezwykle ważne było to, jak błyskawicznie zbudowaliśmy wysoki poziom tzw. brand consideration, czyli gotowości do rozważenia naszej oferty. To potwierdza, że nasza propozycja jest atrakcyjna i przekonująca. UniCredit jest generalnie postrzegany jako bank innowacyjny, który wyznacza trendy, rozumie klientów i upraszcza im życie. Jeżeli chodzi o świadomość, to zaraz po wejściu na rynek udało nam się osiągnąć poziom kilkunastu procent świadomości komunikacji marki, zrównując się pod tym względem ze środkiem rynku. To wyraźny dowód na to, jak bardzo zauważalna była nasza komunikacja na start. Bardzo szybko osiągnęliśmy także kilkudziesięcioprocentowy wskaźnik świadomości wspomaganej. Jest więc z czego być dumnym.

Na koniec pytanie o waszą politykę cenową. Da się utrzymać działalność i „wszystko za darmo” na dłuższą metę?

Utrzymujemy bezpłatne prowadzenie rachunków, przejrzystą i bezprowizyjną wymianę walut UE oraz wąskie spready dla pozostałych walut. Niemniej nasza polityka nie polega na tym, by wszystko było za darmo. W obszarze inwestycji oferujemy jedne z najniższych opłat na rynku, zachowując pełną rentowność i uczciwość wobec klienta. Przynależność do globalnej Grupy UniCredit daje nam ogromne synergie kosztowe i efektywność, dzięki czemu możemy zaoferować polskim klientom jakość światowej bankowości w niezwykle konkurencyjnej cenie.