Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, od kwietnia 2027 r. główna ekonomistka Europejskiego Banku Inwestycyjnego
„Miło nam poinformować, że Beata Javorcik została mianowana nową główną ekonomistką Grupy EBI” – oświadczył Europejski Bank Inwestycyjny, z siedzibą w Luksemburgu.
Prof. Javorcik obejmie to stanowisko w kwietniu 2027 r. po transferze z operującego z Londynu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), gdzie pełni podobną funkcję od 2019 r.
Jak przypomina EBI, Beata Javorcik „jest pierwszą kobietą powołaną na stanowisko profesora zwyczajnego ekonomii na Uniwersytecie Oksfordzkim”. A my dodajmy, że także pierwszą Polką pełniącą funkcję głównego ekonomisty tak wielkiej instytucji finansowej, jak EBOR. Można więc śmiało powiedzieć, że jej przejście z EBOR do EBI jest największym „polskim transferem” po zmianie barw klubowych przez Roberta Lewandowskiego.
Beata Javorcik wcześniej pracowała m.in. w Banku Światowym, koncentrując się na badaniach, operacjach kredytowych i doradztwie politycznym.
Beata Javorcik jest Polką, doktorat zdobyła na Yale University, licencjat na University of Rochester.
Często jest gościem na łamach „Rzeczpospolitej”. W listopadzie mówiła w wywiadzie, że wydłużenie kariery zawodowej jest skuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów demograficznych niż finansowe zachęty do posiadania dzieci, które tylko przyspieszają rodzicielstwo, ale nie zwiększają dzietności.
Pisała też w „Rzeczpospolitej”, że zmiany demograficzne będą hamować tempo wzrostu PKB.
Wskazywała też, że „chiński eksport staje się coraz bardziej podobny do eksportu naszego regionu. W efekcie nasz region mocniej konkuruje z Chinami niż inne gospodarki wschodzące”.
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