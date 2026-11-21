„Miło nam poinformować, że Beata Javorcik została mianowana nową główną ekonomistką Grupy EBI” – oświadczył Europejski Bank Inwestycyjny, z siedzibą w Luksemburgu.

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Prof. Javorcik obejmie to stanowisko w kwietniu 2027 r. po transferze z operującego z Londynu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), gdzie pełni podobną funkcję od 2019 r.

Kim jest prof. Beata Javorcik

Jak przypomina EBI, Beata Javorcik „jest pierwszą kobietą powołaną na stanowisko profesora zwyczajnego ekonomii na Uniwersytecie Oksfordzkim”. A my dodajmy, że także pierwszą Polką pełniącą funkcję głównego ekonomisty tak wielkiej instytucji finansowej, jak EBOR. Można więc śmiało powiedzieć, że jej przejście z EBOR do EBI jest największym „polskim transferem” po zmianie barw klubowych przez Roberta Lewandowskiego.

Beata Javorcik wcześniej pracowała m.in. w Banku Światowym, koncentrując się na badaniach, operacjach kredytowych i doradztwie politycznym.

Prof. Javorcik na łamach „Rzeczpospolitej”

Beata Javorcik jest Polką, doktorat zdobyła na Yale University, licencjat na University of Rochester.

Często jest gościem na łamach „Rzeczpospolitej”. W listopadzie mówiła w wywiadzie, że wydłużenie kariery zawodowej jest skuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów demograficznych niż finansowe zachęty do posiadania dzieci, które tylko przyspieszają rodzicielstwo, ale nie zwiększają dzietności.

Pisała też w „Rzeczpospolitej”, że zmiany demograficzne będą hamować tempo wzrostu PKB.

Wskazywała też, że „chiński eksport staje się coraz bardziej podobny do eksportu naszego regionu. W efekcie nasz region mocniej konkuruje z Chinami niż inne gospodarki wschodzące”.