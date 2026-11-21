To sedno najnowszej uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

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Kwestia ta wynikła w sprawie egzekucyjnej dotyczącej roszczenia pieniężnego między dwoma spółkami z o.o.

Uchylone postanowienie komornika

Referendarz sądowy uchylił postanowienie komornika sądowego z Lublina co do kosztów postępowania egzekucyjnego i polecił komornikowi wydanie nowego postanowienia. Powodem takiego rozstrzygnięcia było to, że komornik nie uwzględnił tego, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte po wykonaniu wcześniej zabezpieczenia na majątku dłużnika przez innego komornika – w Siedlcach. Ten siedlecki komornik otrzymał za to opłatę 300 zł, ale komornik z Lublina nie zaliczył jej na swoją opłatę za egzekucję. Tymczasem dłużnik musiałby dwa razy ją płacić. Doszło tym samym do naruszenia art. 32 ustawy o kosztach komorniczych, który takie zaliczenie przewiduje.

Postanowienie referendarza zaskarżył komornik z Lublina, uznając, że art. 32 u.k.k. ma zastosowanie jedynie wtedy, kiedy postępowanie egzekucyjne, w którym miałaby zostać pobrana mniejsza opłata za samą egzekucję (na podstawie art. 27 u.k.k.) prowadzone jest przez tego samego komornika, który wcześniej dokonał zabezpieczenia tego samego roszczenia.

Jak interpretować przepisy ustawy o kosztach komorniczych?

Przy rozpatrywaniu skargi komornika Sąd Rejonowy Lublin–Zachód (sędzia Arkadiusz Sadza) powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: czy przewidzianego w art. 32 ustawy o kosztach komorniczych zaliczenia uprzednio pobranej opłaty za wykonanie zabezpieczenia na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych, powinien dokonać również komornik inny niż komornik, który wykonał zabezpieczenie roszczenia pieniężnego i pobrał za to opłatę?

W uzasadnieniu pytania sędzia Arkadiusz Sadza przedstawił dwa stanowiska. Pierwsze, że także komornik inny niż ten, który wykonał wcześniej zabezpieczenie powinien w postępowaniu egzekucyjnym dokonać stosownie do art. 32 u.k.k. zaliczenia na poczet opłaty z art. 27 ust. 1 u.k.k. uprzednio pobranej za zabezpieczenie. Według drugiego stanowiska przewidziana w art. 32 u.k.k. powinność spoczywa tylko na tym komorniku, który wykonywał wcześniej zabezpieczenie roszczenia pieniężnego.

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Ponowne pobieranie opłaty według Sądu Najwyższego

SN podejmując uchwałę przychylił się do pierwszego stanowiska, czyli że zaliczenie opłaty za wykonanie zabezpieczenia zgodnie z art. 32 ustawy o kosztach komorniczych na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, dokonuje również komornik inny niż ten, który wykonał zabezpieczenie roszczenia pieniężnego i pobrał za to opłatę.

Sędzia Karol Weitz powiedział w uzasadnieniu, że za takim rozstrzygnięciem przemawia fakt, że art. 32 u.k.k. jest tak ogólny, że może objąć zarówno pierwszego jak i drugiego komornika.

Sygnatura akt: III CZP 29/26