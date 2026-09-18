Kwestia ta wynikła w dość standardowej sprawie cywilnej o nakazanie przeprosin powoda i zapłaty mu 50 tys. zł zadośćuczynienia. Żądanie to sąd okręgowy oddalił, a Sąd Apelacyjny w Katowicach werdykt utrzymał, uznając, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda.

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Sąd Najwyższy odmówił pełnomocnikom

Powód w skardze kasacyjnej do SN kwestionował to ustalenie, co jest na tym etapie sprawy niedopuszczalne, więc SN jego skargę odrzucił i z tego powodu odmówił pełnomocnikowi powoda przyznania mu z urzędu ze środków Skarbu Państwa kosztów (nieopłaconej) pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym. SN wskazał, że sporządzenie oczywiście niedopuszczalnej skargi kasacyjnej, która została odrzucona przez SN, nie stanowi udzielenia stronie należytej pomocy prawnej, opłacanej ze środków publicznych.

SN oddalił także zawarty w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosek pełnomocnika pozwanego, także z urzędu, o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu w postępowaniu kasacyjnym. Stało się tak dlatego, że pełnomocnik pozwanego złożył jedynie wniosek o przyznanie mu kosztów od Skarbu Państwa, ale nie sformułował żadnego innego wniosku w tym zakresie. W tym o zasądzenie tych kosztów od powoda w przypadku niekorzystnego dla powoda wyniku postępowania kasacyjnego.

Nie było podstawy do zasądzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

Tymczasem w przypadku, gdy proces wygrywa strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu, nie ma podstaw do zasądzenia od Skarbu Państwa na rzecz tego pełnomocnika kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stronie wygrywającej sprawę.

– Znajdują zaś zastosowanie ogólne reguły rozstrzygania o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 98 i n. k.p.c.). Zgodnie z tą regułą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) – wskazała sędzia Agnieszka Piotrowska.

Ważny jest prawidłowy wniosek i termin

– Warunkiem zasądzenia kosztów jest zatem prawidłowo sformułowany oraz zgłoszony we właściwym terminie (najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia) wniosek strony, bez którego sąd orzekający nie ma podstaw, aby rozstrzygać o kosztach postępowania – podsumowuje sędzia.

Sygnatura akt I CSK 705/25