Estera Flieger: Rozmawialiśmy niedawno o kulcie młodości – to nie jest świat dla starszych ludzi. Jednocześnie żyjemy w gerontokracji. Właściwie całą Europą – poza Polską – wstrząsnęły protesty młodych.

Michał Płociński: Politycy chcą obrony statusu quo, sęk w tym, że jest to w interesie tych, którzy mają kapitał, ułożone życie, stanowiska, podczas gdy drogi awansu dla młodych są zablokowane. Zmiany w Europie – z perspektywy młodych – zmierzają w złym kierunku: w Londynie, Berlinie czy Wiedniu, rynek mieszkaniowy wcześniej uregulowany dziś jest rozluźniany na korzyść kapitału. Młodzi budzą się w świecie, który coraz bardziej jest im nieprzyjazny i gdzie nie ma zbyt wiele nadziei. Każde kolejne pokolenie wchodziło w dorosłość z myślą, że będzie miało lepiej niż ich rodzice – od II wojny światowej na Zachodzie to była obietnica rozwoju i awansu społecznego. Teraz mamy pierwsze pokolenie, które wchodzi w dorosłość z przekonaniem, że rodzice mieli dobrze, a oni sami będą mieć bardzo ciężko. Oczywiście, nie jest to opowieść o całym pokoleniu, ale o lękach, które są wśród jego przedstawicieli powszechne. Są tacy, którzy radzą sobie lepiej lub są uprzywilejowani. I branże, gdzie awans jest osiągalny. Ale doświadczeniem częstszym niż w poprzednich generacjach jest jednak wykluczenie. W Polsce jest podobnie. To bardzo ciekawe, że młodzi u nas nie buntują się tak jak np. we Francji i Hiszpanii.