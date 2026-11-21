Punkt pierwszy: willowa okolica Brukseli, dom z ogrodem. Punkt drugi: Berlaymont, siedziba Komisji Europejskiej, a w nim konkretne biuro w jednostce podległej Ursuli von der Leyen. Między nimi co rano ok. 20 minut jazdy samochodem, z niewielkim przystankiem przy klubie spa i fitness. Tak wygląda codzienność jednego z najwyższych rangą urzędników UE, odtworzona z kropek na mapie.

Odtworzył ją zespół dziennikarzy z pięciu redakcji: niemieckiego portalu netzpolitik.org, nadawcy publicznego Bayerischer Rundfunk, belgijskiego dziennika „L’Echo”, francuskiego „Le Monde” i holenderskiego radia BNR. Wyniki opublikowali 4 listopada 2025 r. w ramach cyklu „Databroker Files”. Nie mieli informatora ani wycieku. Dysponowali dwiema darmowymi próbkami od brokerów danych, czyli firm handlujących informacjami o ludziach. Brokerzy rozdają je potencjalnym klientom, by pokazać, co dostaną w płatnym abonamencie.