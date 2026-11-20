Ukrenerho podkreślił, że w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną sytuacja w systemie elektroenergetycznym jest niezwykle trudna. Aby ustabilizować jego działanie, w trzech obwodach – lwowskim, zakarpackim i iwanofrankiwskim – konieczne było wprowadzenie awaryjnych wyłączeń prądu.

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Energetycy pracują nad jak najszybszym ustabilizowaniem sytuacji i przywróceniem dostaw energii odbiorcom.

Atak Rosji na Lwów. Odłamki drona uszkodziły samochody i akademik

Mer Lwowa Andrij Sadowy potwierdził przerwy w dostawach energii elektrycznej we Lwowie i całym obwodzie lwowskim.

Sadowy poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku we Lwowie spadły odłamki drona, które uszkodziły samochody. W jednym z akademików zostały wybite szyby – wyjaśnił.

Mer w porannej informacji ostrzegł, że rosyjski atak nadal trwa i zaapelował do mieszkańców miasta o pozostanie w schronach.

Według Sił Powietrznych Rosja zaatakowała Lwów pociskami balistycznymi.

Uderzenia na Kijów. Problemy z dostawami wody, są zabici i ranni

Ataki miały miejsce także w Kijowie. W wyniku zmasowanych nocnych uderzeń Rosji uszkodzone zostały tam m.in. obiekty należące do przedsiębiorstwa wodociągowego Kyivvodokanal. Jak poinformowały służby prasowe spółki, na które powołują się ukraińskie media, rosyjskie uderzenia w sieć energetyczną spowodowały również zakłócenia w dostawach wody w stolicy.

W rejonie peczerskim odnotowano spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a w niektórych budynkach mogą występować tymczasowe przerwy w dostawach wody. Przedsiębiorstwo poinformowało ponadto, że w wyniku rosyjskiego ataku wśród jego pracowników są ofiary śmiertelne i osoby ranne.

Przedstawiciele Kyivvodokanal zapewnili, że specjaliści podejmują działania mające na celu ustabilizowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i jak najszybsze przywrócenie prawidłowego ciśnienia wody.

Możliwe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Komunikat Dowództwa Operacyjnego

W piątek rano Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza. Jak podkreślono, trwa weryfikacja systemów radiolokacyjnych.