Prok. Marcin Kozak zabrał głos w piątek na konferencji prasowej. Oświadczył, że prokuratura weryfikuje informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej o możliwych innych obiektach, które mogły wlecieć na teren Polski. Na ten moment – dodał – doniesienia te nie zostały potwierdzone.

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformował, że śledczy mają wiedzę i potwierdzenie „tylko o upadku jednego obiektu w miejscowości Nowy Lipowiec”. Powiedział, że w związku z tym zdarzeniem podjęte zostały czynności w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i upadek obiektu w powiecie biłgorajskim. Prokuratura prowadzi działania

– Nie mamy informacji, aby doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu lub doszło do obrażeń u jakiejkolwiek osoby – podkreślił prokurator. Dodał, iż ze wstępnych informacji wynika, że obiekt upadł na polu.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Lublinie informowała, że w związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego dotyczącymi ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są czynności procesowe. „Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)” – brzmiał komunikat, opublikowany w serwisie X.

Lubelska prokuratura zaznaczyła, że trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów.

Czytaj więcej Służby Ewakuacja wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Pierwszy taki przypadek W piątek w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży...

Do sprawy odniósł się też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną” – napisał w mediach społecznościowych. Podkreślił, że nie ma zagrożenia z powietrza, a na miejscu działają służby.

Po ogłoszeniu alarmu w piątek rano w Lubinie i jego okolicach zawyły syreny alarmowe.