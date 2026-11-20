O sprawie pisze serwis WNP.

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Volkswagen rozważa zamykanie fabryk i zwolnienia

Zarząd Grupy Volkswagen twierdzi, że kolejne straty operacyjne notowane przez koncern wymagają podjęcia szybkich działań restrukturyzacyjnych. W ich ramach pod uwagę brane jest zamknięcie kilku niemieckich fabryk, a także zwolnienie z pracy co najmniej 100 tys. pracowników. Zwolnienia objąć mogą również zakłady działające na Słowacji.

Kwestie te mają być tematem pierwszej tury rozmów zarządu spółki z przedstawicielami organizacji związkowych, które skupiają pracowników Volkswagena. Rozmowy mają odbyć się we wtorek 24 listopada.

Propozycje zarządu Volkswagena. Związkowcy nie są zadowoleni

Związkowcy ujawnili niektóre z propozycji zarządu mające pomóc poprawić sytuację finansową spółki. Najważniejszą z nich jest zgoda na zamrożenie na dotychczasowym poziomie płac w latach 2027–2028.

Ograniczone lub zawieszone mają być również świadczenia socjalne, takie jak dodatki płacowe, premie oraz odprawy dla odchodzących z pracy, a także zniżki dla załogi na zakup samochodów produkowanych w grupie. Zlikwidowane mają też zostać nagrody jubileuszowe za przepracowanie 10, 20 lub 30 lat w grupie, a także dopłaty do wypoczynku dla dzieci pracowników.

Ponadto wydłużony ma zostać obecny 35-godzinny tydzień pracy, aby dostosować go do „potrzeb i obciążenia” wynikającego z zamówień.

Wszystkie ograniczenia i likwidacje mają pomóc osiągnąć jak największe oszczędności.

– Te propozycje określam jako „katalog horroru”. Ta postawa zmusza nas tym razem do innego podejścia. Przez dekady VW faworyzował wspólne rozwiązywanie konfliktów. Teraz kierownictwo chce przeforsować swoje rozwiązania. My się na to nie godzimy i pracownicy są gotowi podjąć wyzwanie – przyznała przewodnicząca rady zakładowej VW Danieli Cavallo, cytowana przez WNP.

„Na ten moment obie strony sporu przedstawiły swoje żądania i oczekiwania. Jednak przedłużające się negocjacje i brak porozumienia będą działały na niekorzyść spółki. Czasu na ratunek jest coraz mniej” – zauważa serwis.