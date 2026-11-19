O likwidacji fabryki mebli Telmex w Biskupcu w powiecie olsztyńskim (woj. warmińsko-mazurskie) podało Radio Olsztyn. Pracę stracić mają 172 osoby, które o fakcie tym zostały poinformowane przez pracodawcę 20 października. Zwolnienia odbyć się mają w trzech etapach. Potrwają od grudnia 2026 r. do sierpnia 2027 r.

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Fabryka mebli Telmex w Biskupcu ma zostać zamknięta. Pracę może stracić ponad 170 osób

Otrzymanie zgłoszenia dotyczącego zwolnień w fabryce Telmex potwierdził Urząd Pracy dla Powiatu Olsztyńskiego. Jego dyrektor, Katarzyna Pietkiewicz, cytowana przez stację podkreśliła, że rozłożenie zwolnień na kilka miesięcy umożliwi odpowiednie przygotowanie pomocy dla zwalnianych osób.

Likwidacja fabryki nie jest jednak jeszcze przesądzona. Dyrekcja przekazała związkowcom z zakładowej Solidarności, że proces likwidacji może jeszcze zostać zatrzymany. Stanie się tak jednak pod warunkiem poprawy sytuacji na rynku lub pojawienia się inwestora. Poszukiwaniem tego ostatniego, jak przekazali związkowcy, ma zająć się burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski.

Działalność zakładu Telmex w Biskupcu przestała być opłacalna

Historia fabryki mebli Telmex liczy ok. 80 lat. Firma, mimo zmian właścicieli, była ważnym miejscem na gospodarczej mapie Biskupca. Jej specjalnością była produkcja mebli wyższej klasy, w tym m.in. z litego drewna dębowego.

Jak zaznaczył w rozmowie z Radiem Olsztyn Jacek Dutkowski, przewodniczący zakładowej Solidarności, problemy zakładu zaczęły piętrzyć się od czasu pandemii. W jej efekcie klienci ograniczyli zakupy, a jednocześnie zmniejszyła się liczba zamówień z Niemiec. Ponadto wzrosły ceny materiałów i koszty utrzymania produkcji. Na skutek tego działalność fabryki przestała być opłacalna.

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Likwidacja zakładu Andrewex w Sławnie. Zwolnienia obejmą 90 proc. załogi

Zakończenie produkcji zapowiedział również zakład Andrewex w Sławnie (woj. zachodniopomorskie), który ostatnio produkował meble z litego drewna do wnętrz dla dużych międzynarodowych sieci handlowych i był jednym z wieloletnich dostawców IKEA.

Jak informuje serwis Drewno.pl, zwolnienia grupowe obejmą tu 184 z 205 zatrudnionych, czyli niemal 90 proc. pracowników. Części z nich zaproponowano pracę w innych zakładach grupy. Nie ujawniono jednak, ile osób otrzymało taką propozycję.

W październiku do Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie wpłynęła informacja o zamiarze zwolnień grupowych w fabryce. Pod koniec października pracownicy otrzymali natomiast wypowiedzenia. Zakończenie produkcji w fabryce w Sławnie nastąpić ma wraz z końcem stycznia 2027 r. Andrewex rozważa sprzedaż zakładu.

Andrewex zmienia profil działalności

Zarząd firmy tłumaczy decyzję o zamknięciu fabryki w Sławnie zmianą strategii oraz wycofaniem się z produkcji mebli z litego drewna. Jak zaznaczył Sebastian Paradowski, prezes Andrewex sp. z o.o., w odpowiedzi na pytanie serwisu Drewno.pl, grupa w najbliższych latach chce skoncentrować się na budownictwie prefabrykowanym oraz generalnym wykonawstwie.

Grupa przetwórstwa drzewnego Andrewex z siedzibą w Piętnie jest polskim, rodzinnym przedsiębiorstwem od ponad 30 lat działającym w branży drzewnej. Zamknięcie fabryki w Sławnie będzie kolejnym cięciem w strukturach firmy po sprzedaży w drugim kwartale tego roku zakładu w Żeroniczkach w Wielkopolsce.