Na ten moment zlikwidowano już około tysiąca miejsc pracy, a kolejne 4 tys. ma zniknąć do końca roku. Redukcje obejmą przede wszystkim stanowiska operacyjne i funkcje wsparcia. Około 60 proc. zwolnień przypadnie na działy pomocnicze, w tym stanowiska programistyczne.

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Barclays kończy trzyletni program oszczędnościowy

Zwolnienia są częścią trzyletniego programu cięcia kosztów, który dotyczył głównie bankowości detalicznej w Wielkiej Brytanii. Planowane zmiany obejmą jednak również bankowość inwestycyjną. Oszczędności wygenerowane dzięki redukcji zatrudnienia są przeznaczane na rozwój technologii, które mają uprościć działalność Barclays i poprawić efektywność.

Wynik za trzeci kwartał poniżej prognoz

Istotną rolę w tym procesie ma odgrywać sztuczna inteligencja, przy czym jej znaczenie w przyszłości może jeszcze wzrosnąć – poinformował prezes grupy C.S. Venkatakrishnan. Aby jednak bank mógł w pełni wykorzystać jej możliwości, musi wcześniej zbudować odpowiednią infrastrukturę.

Jak podaje TVN24, wynik Barclays za trzeci kwartał tego roku wyniósł 2,3 mld funtów. Był więc wyższy niż rok wcześniej, ale nieco niższy od prognoz.