Państwowy monopolista na rynku internetowych kasyn musi rywalizować z zagranicznymi operatorami, którzy docierają do polskich użytkowników za pośrednictwem reklam w internecie, mediów społecznościowych i platform technologicznych. Problem wykracza jednak dalece poza „tylko” utratę przychodów. Dotyczy bowiem bezpieczeństwa graczy, ochrony danych, wpływów budżetowych i skuteczności państwowej regulacji rynku hazardowego. W dyskusji o przyszłości monopolu coraz ważniejsze stają się nie tylko argumenty prawne i ekonomiczne, ale jasno jawi się pytanie, czy państwo jest w stanie skutecznie konkurować z nielegalnym rynkiem. Jest to pytanie retoryczne, gdyż niestety nie jest.

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Nielegalna konkurencja rośnie w internecie

Totalizator Sportowy jest jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia kasyna internetowego w Polsce. Do niedawna było to jedno kasyno, a od października są już dwa. Ich nazwy są powszechnie znane, szczególnie graczom, ale formalnie, prawnie ani Totalizator Sportowy, ani nikt inny, w tym dziennikarze, nie mogą i nie powinni używać ich nazw, gdyż z jednej strony jest to de facto zabronione, a z drugiej można narazić się na pozew, właściwie od kogokolwiek, od każdej osoby postronnej, za promocję hazardu. Z ostrożności więc nie podajemy tu nazw obu kasyn prowadzonych online przez Totalizator Sportowy.

Jaki jest więc aktualnie stan hazardowej gry pomiędzy Totalizatorem i jego konkurencją? Państwowy monopol obejmuje urządzanie gier hazardowych przez internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Nie oznacza to jednak, że polscy użytkownicy korzystają wyłącznie z legalnej oferty. W sieci funkcjonują zagraniczne serwisy, które kierują swoje działania do polskich graczy, mimo że nie mają prawa prowadzić takiej działalności na naszym rynku. Problemem jest przede wszystkim sposób docierania do potencjalnych klientów. Nielegalni operatorzy wykorzystują reklamy internetowe, wyszukiwarki, media społecznościowe oraz inne kanały cyfrowe. Działają poza polskim systemem regulacyjnym, ich serwery są daleko poza Polską, a ich użytkownicy nie mają takich gwarancji ochrony jak osoby korzystające z legalnych usług.

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– W naszym kraju zidentyfikowano ponad 220 operatorów, których potraktowano jako nielegalnie działających na polskim rynku – wskazywali w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Totalizatora Sportowego, powołując się na badanie White Bullet przygotowane na zlecenie europejskich organizacji loteryjnych. Skala problemu widoczna jest też w reklamie. Według danych przedstawionych przez spółkę wykryto ponad 700 tys. materiałów promujących nielegalny hazard. To pokazuje, jak dużym wyzwaniem dla rodzimego monopolisty stało się ograniczanie obecności nielegalnych operatorów w przestrzeni internetowej, w której granice między reklamą, promocją i bezpośrednim pozyskiwaniem graczy są coraz trudniejsze do kontrolowania.

Nielegalne podmioty mają też przewagę kosztową. Nie muszą ponosić wszystkich wydatków związanych z przestrzeganiem krajowych regulacji, obowiązkami nadzorczymi czy standardami ochrony konsumentów. Mogą oferować szerszy katalog gier, agresywniejsze promocje i bonusy, a także wykorzystywać marketing, który w przypadku legalnego rynku podlega ograniczeniom.

Bezpieczeństwo graczy i danych

Totalizator Sportowy argumentuje, że walka z nielegalnym hazardem nie dotyczy wyłącznie ochrony własnego rynku, ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników. Gracze korzystający z nielegalnych serwisów mogą być narażeni na utratę pieniędzy, problemy z wypłatą wygranych, niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych czy brak skutecznych mechanizmów ochrony przed uzależnieniem.

– Nie chodzi tylko o kontrolę państwa, ale w ogóle o bezpieczeństwo danych, które ludzie udostępniają, czy o bezpieczeństwo wypłat, jeżeli chodzi o pieniądze, które chcą wypłacić – podkreślają przedstawiciele spółki. Totalizator zwraca uwagę, że legalny operator funkcjonuje w systemie regulacyjnym, który nakłada na niego określone obowiązki. Nielegalne serwisy mogą natomiast działać poza tym systemem, co utrudnia dochodzenie roszczeń przez klientów i ogranicza możliwości interwencji instytucji państwowych.

Spółka deklaruje również współpracę z instytucjami oraz podmiotami z sektora finansowego i technologicznego. Wśród działań wymienia m.in. współpracę z KAS, KNF i BLIK, policją i prokuraturą mającą pomóc w ograniczaniu nielegalnej działalności i blokowaniu wykorzystywanych przez nią kanałów.

Trwa kampania edukacyjna

Jednym z narzędzi walki z szarą strefą stała się aktualnie kampania „Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej”, realizowana przez Totalizator Sportowy pod patronatem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Cyfryzacji Cyfryzacji. Jej celem jest nie tylko promowanie legalnej oferty, ale również uświadamianie użytkownikom zagrożeń związanych z korzystaniem z nielegalnych serwisów. Kampania obejmuje telewizję, radio, internet, kina i działania outdoorowe. Jej przekaz koncentruje się na ryzyku utraty pieniędzy, danych osobowych i braku możliwości skutecznej ochrony w przypadku problemów z nielegalnym operatorem. Twarzą tej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która ruszyła 28 października, jest aktor Janusz Chabior.

– Strona www.legalnagra.pl, którą zbudowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Cyfryzacji, po dwóch tygodniach osiągnęła ponad 10 mln osób. Najciekawszą liczbą jest dziś 14 tys. zapytań, które Polacy skierowali w celu weryfikacji legalności – wylicza Maciej Koprowicz, dyrektor marketingu Totalizatora Sportowego.

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Według niego zainteresowanie kampanią pokazuje, że użytkownicy potrzebują informacji o tym, gdzie mogą bezpiecznie korzystać z gier hazardowych i jak sprawdzić, czy dany operator działa zgodnie z polskim prawem.

– Budowa świadomości wśród obywateli to także kwestia bezpieczeństwa całego rynku hazardowego. Nielegalny hazard rozwija szarą strefę, utrudnia skuteczny nadzór, omija obowiązujące regulacje i może pozbawiać budżet państwa należnych wpływów – podkreśla Małgorzata Kozieł-Pańczyk, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Totalizatorze Sportowym.

Z kolei Adam Chwalisz, dyrektor Departamentu Organizacyjnego spółki przypomina, że w latach 2022–2025 przekazała ona łącznie ok. 6 mld zł do budżetu państwa. W jego ocenie ograniczanie nielegalnego rynku ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa konsumentów, ale także dla stabilności wpływów finansujących zadania publiczne.

Monopolista musi walczyć o gracza

Państwowy monopol nie oznacza automatycznie, że Totalizator Sportowy kontroluje cały rynek internetowego hazardu. Spółka musi zabiegać o klientów, którzy mogą wybierać zagraniczne serwisy, często oferujące rozbudowaną gamę gier i intensywnie promujące swoje usługi. Przedstawiciele Totalizatora podkreślają, że rozwój nowoczesnej, atrakcyjnej i dostępnej oferty legalnej ma być jednym ze sposobów ograniczania szarej strefy. Chodzi o to, aby osoby zainteresowane hazardem wybierały operatora działającego pod nadzorem państwa, a nie nielegalne serwisy.

– Funkcja monopolu to przede wszystkim dbanie o to, żeby ludzie, którzy chcą korzystać z tej formuły rozrywki, robili to w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i transparentny – mówi Adam Chwalisz.

Spółka rozwija internetowe produkty i platformy, starając się odpowiadać na zmieniające się oczekiwania użytkowników. Jednocześnie podkreśla, że konkurencyjność legalnej oferty nie może oznaczać rezygnacji z zasad odpowiedzialnej gry i standardów ochrony klientów. Według przedstawicieli Totalizatora jeszcze przed uruchomieniem pierwszego legalnego kasyna internetowego w Polsce cały rynek online pozostawał poza legalnym systemem. Obecnie sytuacja uległa zmianie, jednak konkurencja na rynku hazardowym nadal pozostaje intensywna.

Liberalizacja nie jest koniecznością

Dyskusja o przyszłości polskiego monopolu na kasyna online nabiera dodatkowego znaczenia w związku z płynącymi, głównie z zagranicy, postulatami otwarcia rynku nad Wisłą na prywatnych operatorów. Argumenty za liberalizacją dotyczą przede wszystkim zwiększenia konkurencji, rozszerzenia oferty, potencjalnego ograniczenia szarej strefy i poprawy atrakcyjności legalnego rynku.

Innego zdania jest Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha. W jego ocenie utrzymanie państwowego monopolu jest rozwiązaniem zgodnym z prawem europejskim, a argument, że Polska jest wyjątkiem na tle Unii Europejskiej, nie przesądza o konieczności zmiany modelu. – Monopol, który stosuje państwo w Polsce, jest całkowicie zgodny z prawem unijnym. Kraje w tym zakresie potrzebują suwerenności znacznie dalej idącej niż w przypadku wielu innych usług, ponieważ w hazardzie nie obowiązuje zasada, że licencja jednego państwa pozwala automatycznie świadczyć usługi na terenie całej Unii – argumentuje Sadowski.

Centrum im. Adama Smitha na zlecenie Totalizatora Sportowego podzleciło przygotowanie raportu „Monopol państwa w hazardzie w świetle prawa i doświadczeń europejskich”, w którym przeanalizowano zarówno regulacje unijne, jak i konsekwencje liberalizacji rynku w wybranych państwach. Opracowanie przygotowane przez ekspertów kancelarii Vlaemminck.law wskazuje, że Unia Europejska nie zobowiązuje Polski do otwarcia rynku kasyn online na prywatnych operatorów.

Sadowski zwraca uwagę przede wszystkim na doświadczenia Holandii, która zdecydowała się na liberalizację rynku internetowego hazardu. Jego zdaniem jest to przykład pokazujący, że otwarcie rynku nie musi prowadzić do skutecznego ograniczenia nielegalnej działalności, a jednocześnie może zwiększać skalę uczestnictwa w hazardzie. – Holandia próbuje w tym momencie podejmować działania, które mają okiełznać tego dżina, którego wypuszczono już z butelki. Demonopolizacja nie musi oznaczać rozwiązania problemów, a może stworzyć nowe, których późniejsze ograniczenie będzie znacznie trudniejsze – wskazuje ekspert. W ocenie Sadowskiego liberalizacja może też prowadzić do przejęcia znacznej części rynku przez duże podmioty zagraniczne, które będą transferować zyski poza Polskę, podczas gdy koszty społeczne związane z hazardem pozostaną w kraju. – Demonopolizacja może w praktyce oznaczać również depolonizację istotnej części rynku – podkreśla.

Polacy chcą kontroli państwa

Argumenty dotyczące zachowania status quo modelu regulacyjnego uzupełniają wyniki badania „Postawy Polaków wobec hazardu”, przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Centrum im. Adama Smitha. Badanie objęło 3132 dorosłych Polaków i miało sprawdzić, jak społeczeństwo postrzega hazard, jego regulacje oraz rolę państwa w ochronie uczestników gier.

– Zależało nam na tym, żeby dowiedzieć się, jak społeczeństwo reaguje na hazard i jak postrzega zasady jego funkcjonowania. Badanie było szerokie i obejmowało ponad 3 tys. Polaków – mówi dr Tomasz Baran z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna. Jak zaznacza, ważne było też ograniczenie błędów związanych z deklaracjami respondentów i odpowiednie przygotowanie pytań. W przypadku tak złożonego i często stygmatyzowanego zjawiska, jak hazard, sposób formułowania pytań ma bowiem istotne znaczenie dla interpretacji wyników.

Z badania wynika, że 55 proc. dorosłych Polaków nie popiera zwiększenia liczby kasyn internetowych, w tym otwarcia rynku dla prywatnych operatorów. Za takim rozwiązaniem opowiada się 24 proc. respondentów. Z kolei 53 proc. badanych uważa, że Totalizator Sportowy powinien pozostać jedynym operatorem gier objętych państwowym monopolem. Przeciwnego zdania jest 15 proc.

– Zaskakujące było dla mnie to, że kiedy pytaliśmy wprost, czy Totalizator Sportowy powinien nadal jako jedyny prowadzić gry objęte monopolem państwa, przewaga odpowiedzi pozytywnych była wyraźna, bo zwykle jest tak, że ankietowani opowiadają się przeciw monopolowi państwa czy też jego działalności w danej sferze. To pokazuje, że w tym obszarze społeczeństwo oczekuje jednak kontroli – mówił Baran.

Z badania wynika również, że państwowemu operatorowi w kwestii ochrony graczy ufa 48 proc. respondentów, podczas gdy prywatnym operatorom posiadającym licencję ufa ledwie 7 proc. badanych.

Jednocześnie wiedza o zasadach funkcjonowania rynku hazardowego pozostaje ograniczona. 65 proc. Polaków nie wie, ile podmiotów może legalnie prowadzić kasyno internetowe w Polsce. Zaledwie 7 proc. prawidłowo wskazuje, że jest to jeden operator, acz nie oznacza to jednocześnie, że wszyscy ci wskazujący wiedzą, że tym operatorem w świetle przepisów jest wyłącznie Totalizator Sportowy. Aż 90 proc. respondentów nie wie, gdzie sprawdzić legalność podmiotu oferującego gry hazardowe w sieci.

Holandia – otwarcie rynku nie gwarantuje sukcesu

Jednym z najważniejszych przykładów analizowanych w raporcie Centrum im. Adama Smitha jest Holandia, która w październiku 2021 r. otworzyła rynek internetowych kasyn dla prywatnych operatorów. Jednym z celów reformy było skierowanie co najmniej 80 proc. aktywności hazardowej do legalnych podmiotów. Według danych przywołanych w raporcie, pod koniec 2025 r. udział legalnego rynku, mierzony przychodami z gier, wynosił około 53 proc. Liberalizacja przyniosła również gwałtowny wzrost liczby kont graczy – z około 387 tys. w październiku 2021 r. do prawie 3,4 mln w czerwcu 2024 r. Niemal co czwarty aktywny gracz należał do grupy młodych dorosłych w wieku 18–23 lat. W ciągu pierwszych 21 miesięcy od otwarcia rynku operatorzy wydali na reklamę ok. 271 mln euro, z czego 158 mln euro przeznaczono na reklamę telewizyjną. W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące społecznych konsekwencji liberalizacji holenderskie władze zaczęły wprowadzać kolejne ograniczenia w reklamie, sponsoringu i ochronie graczy.

Wnioski z tego doświadczenia są jednym z argumentów zwolenników utrzymania polskiego modelu. Ich zdaniem zwiększenie liczby legalnych operatorów nie musi automatycznie wyeliminować szarej strefy, a może dodatkowo zwiększyć dostępność hazardu i liczbę osób narażonych na uzależnienie.

Stawką miliardy złotych

Spór o przyszłość monopolu ma też wymiar finansowy. Z raportu wpływu opracowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie wynika, że w 2025 r. Grupa Kapitałowa Totalizatora Sportowego przekazała do budżetu państwa i funduszy celowych ok. 5,59 mld zł. Z kolei w latach 2022–2025 suma dopłat do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury wyniosła niemal 6 mld zł. Pieniądze te finansują przedsięwzięcia sportowe i kulturalne w całym kraju.

Dla zwolenników utrzymania monopolu jest to dodatkowy argument za obecnym modelem, choć – jak wskazują autorzy raportu – sam poziom wpływów do finansów publicznych nie powinien być jedynym uzasadnieniem państwowej regulacji. Kluczowe pozostaje bezpieczeństwo obywateli, skuteczność nadzoru i ograniczanie negatywnych skutków społecznych.

Totalizator Sportowy stoi więc przed podwójnym wyzwaniem. Z jednej strony musi rozwijać nowoczesną, atrakcyjną ofertę legalnego hazardu internetowego, która będzie w stanie konkurować o użytkowników. Z drugiej – skuteczniej ograniczać działalność podmiotów próbujących pozyskiwać polskich klientów bez respektowania krajowych regulacji, choć de facto to zadanie dla innych podmiotów.

Jawi się więc pytanie, dlaczego Ministerstwo Finansów, ale i ustawodawca utrzymują sytuację prawną, w której w pełni legalnie działający operator w postaci Totalizatora Sportowego będącego spółką Skarbu Państwa nie może nawet podać nazw swych dwóch legalnie działających kasyn online, podczas gdy jednocześnie zagraniczna konkurencja może, i czyni to, reklamować się de facto na zasadach tzw. wolnej amerykanki. Wydaje się, że jeśli rząd chce ograniczać nielegalny hazard, to jednym z pierwszych kroków powinno być jasne wskazanie kanałów hazardu legalnego, kontrolowanego przez państwowego operatora na zasadzie monopolu.