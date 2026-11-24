Hakerzy z grup „Cyberpartyzanci Białorusi” i Silent Crow włamali się do systemu Rosstatu, rosyjskiego urzędu statystycznego, i uzyskali dostęp do danych dotyczących strat Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w wojnie z Ukrainą do jesieni 2026 r. Na tej podstawie przedstawili własne szacunki liczby Rosjan poległych na froncie.

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Jednocześnie udostępnili bazę danych dziennikarzom, w tym redakcjom „Meduzy” i „Mediazony”, które od kilku lat wspólnie szacują rosyjskie straty wojenne.

„Przeanalizowaliśmy wykradzioną bazę, ustaliliśmy, że z dużym prawdopodobieństwem jest autentyczna, a następnie, po porównaniu jej z innymi źródłami, przeprowadziliśmy nową analizę” – informuje „Meduza”.

Po przetworzeniu dwóch zbiorów danych dziennikarze „Meduzy” i „Mediazony” uzyskali informacje o około 11,66 mln odrębnych aktów zgonu zarejestrowanych w Rosji od początku 2021 r. do 29 września 2026 r. Spośród nich wyodrębniono przypadki śmierci związane z działaniami wojennymi, uwzględniając m.in. przyczyny i miejsce zgonu oraz informacje o służbie wojskowej.

Autentyczność danych zweryfikowano na podstawie Rejestru Spraw Spadkowych, orzeczeń sądowych, innych wycieków danych z urzędów stanu cywilnego oraz wcześniej opublikowanych statystyk Rosstatu. Badacze odnaleźli w bazie informacje dotyczące 95,1 proc. osób figurujących na imiennej liście poległych, prowadzonej wspólnie przez „Mediazonę” i rosyjską sekcję BBC. Niemal wszystkie zidentyfikowane ofiary wojny to mężczyźni.

Ostateczny wynik jest przerażający: szacuje się, że do końca września 2026 r. liczba zabitych rosyjskich żołnierzy wyniosła nie 490 tys., lecz ponad 700 tys. - pisze portal.

Rosną straty rosyjskiej armii w Ukrainie

Własne analizy danych pozyskanych przez hakerów przeprowadziły również inne niezależne media.

Rosyjski portal „Ważne Historie” odnalazł w wykradzionej bazie ponad 499 tys. wpisów dotyczących zgonów rosyjskich żołnierzy poległych od początku wojny do 28 września 2026 r. Dziennikarze ustalili, że w 2022 r. Rosja traciła średnio około 60 żołnierzy dziennie, w 2023 r. – 150, a w 2024 r. – ponad 400. W 2025 r. liczba ta wzrosła do 584. Z podzielenia całkowitej liczby poległych przez 1678 dni objętych analizą wynika, że w Ukrainie średnio co pięć minut ginął jeden rosyjski żołnierz – podkreśla portal.

W przeliczeniu na liczbę mieszkańców największe straty poniosły regiony rosyjskiego Dalekiego Wschodu i Syberii. O ile na Czukotce na 100 tys. mieszkańców przypadało 760 poległych, o tyle w Moskwie wskaźnik ten wynosił 63 na 100 tys. mieszkańców.

Mediana wieku rosyjskich żołnierzy poległych na froncie wzrosła z 33 lat w 2022 r. do 40 lat w 2026 r. Wojna pochłonęła również życie ponad 7 tys. Rosjan w wieku 18 i 19 lat, z których około około połowy zginęła w 2025 r.