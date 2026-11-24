Zbigniew Gościcki po prawie 17 latach opuszcza Unidevelopment i z nowym rokiem obejmie stery spółki Napollo Residential. Nowym prezesem Unidevelopmentu będzie Damian Kapitan.

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Zbigniew Gościcki, od 2027 r. będzie prezesem spółki Napollo Residential Foto: mat. prasowe

Grupa Napollo chce rozwinąć działalność poza parkami handlowymi

UNapollo Residential zapowiada zwiększenia liczby inwestycji i wejście na kolejne rynki. Obecnie spółka buduje w Warszawie i Wrocławiu.

– Naszym celem jest budowa wizerunku dewelopera o ogólnopolskim zasięgu, obecnego na co najmniej trzech rynkach i docelowo przekazującego klientom minimum 1 tys. mieszkań rocznie. Mamy kompetentny zespół, know-how prowadzonych procesów i zaplecze Grupy Napollo. Wzmocnienie zarządu pozwoli nam skuteczniej wykorzystać ten potencjał – skomentował Marek Podkowa, członek zarządu i dyrektor pionu inwestycji mieszkaniowych, a od stycznia wiceprezes Napollo Residential.

– Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię. Mamy doświadczenie, zespół i portfel projektów oraz dodatkowe środki finansowe, które stanowią podstawę dalszego wzrostu. Chcemy przyspieszyć rozwój działalności mieszkaniowej, wykorzystując potencjał inwestycyjny Grupy. Potrzebujemy do tego lidera, który potrafi rozwijać organizację, zarządzać rosnącym portfelem projektów i łączyć cele biznesowe z dyscypliną operacyjną. Zbigniew ma za sobą lata takich doświadczeń – dodał Przemysław Domanowski, prezes i dyrektor operacyjny Napollo Management.

Napollo od lat działa na rynku nieruchomości handlowych (Napollo Residential) budując N-Parki. Przyjęta na początku tego roku strategia grupy zakłada zwiększanie skali na rynku mieszkaniowym i wejście na rynek magazynowy (Napollo Logistics).

Damian Kapitan od 2027 r. przejmie stery spółki Unidevelopment Foto: mat. prasowe

Unidevelopment liczy na transformację. Zainteresowanie mieszkaniami rośnie

Następcę Unidevelopmentu przedstawił na wtorkowej konferencji wynikowej szef własciciela, Grupy Unibep, Andrzej Sterczyński. Unidevelopment ma przejść transformację. Skupienie na segmencie popularnym, w który najmocniej uderzyło spowolnienie, a także koncentracja uwagi na transformacji samego Unibepu, spowodowały że deweloper został nieco w tyle. Celem jest zwiększenie oferty poza segmentem popularnym – trwa poszukiwanie odpowiednich gruntów.

Damian Kapitan w latach 2010-2014 był szefem działu prawnego Budimeksu Nieruchomości, w latach 2014-2019 członkiem zarządu, a w latach 2020-2021 prezesem. Misję kontynuował do po zmianie przez spółkę właściciela i szyldu (Spravia), do 2025 r. Ostatnio był dyrektorem generalnym firmy Żerański Development.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Unidevelopment znalazł nabywców na 280 mieszkań, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Sam III kwartał wypadł najlepiej od końca 2023 r. – firma podpisała 116 umów, z czego 50 we wrześniu.