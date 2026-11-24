Były szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz (wyraził zgodę na podanie pełnego nazwiska) pod koniec sierpnia usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznaje się do winy.

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Sąd uwzględnił wówczas wniosek prokuratora i Piesiewicz został aresztowany na trzy miesiące. Obrona złożyła zażalenie na tę decyzję, jednak sąd go nie uwzględnił. Następnie prokuratura złożyła kolejny wniosek o przedłużenie aresztu.

W listopadzie Prokuratura Krajowa postawiła Piesiewiczowi nowy zarzut - wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów. Ma to być główny argument za przedłużeniem tymczasowego aresztowania.

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Przedłużony areszt dla Piesiewicza

We wtorek wnioskiem prokuratury o przedłużenie aresztu zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie.

- Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla Radosława Piesiewicza o kolejne trzy miesiące zgodnie z wnioskiem prokuratury - przekazał po zakończeniu wtorkowego posiedzenia jeden z obrońców byłego szefa PKOl, mec. Jędrzej Kupczyński.

Kupczyński poinformował, że sąd wskazał na istnienie przesłanki ogólnej do stosowania tymczasowego aresztu, czyli wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych czynów oraz dwóch przesłanek szczególnych tj. obawy matactwa i groźby surowej kary. Podkreślił, że obrona będzie kierowała w tej sprawie zażalenie.