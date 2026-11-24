Jak przypomina „Fakt”, wcześniej już wpłynęło zawiadomienie na Jakuba Kulika. Jego autorem był poszukiwany przez policję 53-letni Robert Talarowski, ps. „Żarówa”.

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Teraz pojawiły się jednak doniesienia, że podobne zawiadomienie dotyczy Artura Morańskiego.

- Dotyczy to ogólnie przekroczenia uprawnień przy użyciu broni palnej na miejscu zdarzenia – przekazał „Faktowi” naczelnik małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej Eryk Stasielak.

Prokuratura zajmuje się zawiadomieniami

Zawiadomień wpłynęło kilka, do różnych miejsc w Polsce. Finalnie trafiły do małopolskiego oddziału prokuratury. Śledczy podkreślają, że sami nie widzieli podstaw wszczynania śledztwa, ale mają obowiązek zająć się zawiadomieniami.

- Prokurator po wdrożeniu postępowania sprawdzającego wyda decyzję albo o wszczęciu, albo o odmowie wszczęcia śledztwa — wyjaśnił śledczy.

Kluczowym dowodem w prowadzonym postępowaniu sprawdzającym są nagrania z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz materiały wideo zarejestrowane przez świadków. Cały materiał został zabezpieczony przez prokuraturę.

Zamach w Krakowie

Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym, a następnie wzdłuż ulic Grodzkiej i Krakowskiej. 24-letni sprawca wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów – Jakub Kulik i Artur Morański. Sprawca został zatrzymany przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Dietla, tam też ciężko ranił dwóch unieszkodliwiających go funkcjonariuszy. Napastnik nie przeżył.

W poniedziałek poinformowano, że Jakub Kulik opuścił szpital. Policja opublikowała pismo, w którym funkcjonariusz podziękował za wsparcie i poprosił o uszanowanie jego prywatności.

„Obecnie chciałbym jednak skupić się przede wszystkim na tym, co jest dla mnie najważniejsze – swoim powrocie do zdrowia oraz moim przyjacielu, partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z nadzieją i niecierpliwością oczekuję na jego powrót do pełni sił oraz moment, w którym będzie mógł opuścić szpital” – podkreślił.