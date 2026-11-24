Łukasz Gibała, prezydent Krakowa
O swojej decyzji Łukasz Gibała poinformował za pośrednictwem platformy X.
Jak przekazał prezydent Krakowa, jego polecenie obejmuje wszystkie osoby oraz konta zablokowane na miejskich kanałach społecznościowych w minionych latach, a proces przywracania dostępu ma potrwać kilka najbliższych dni.
We wpisie dotyczącym odblokowania kont Łukasz Gibała oznaczył oficjalny miejski profil @krakow_pl. Strona Kraków PL na Facebooku stanowi jedno z głównych narzędzi komunikacji urzędu miasta z mieszkańcami w sprawach bieżącego funkcjonowania miasta, inwestycji, wydarzeń oraz decyzji podejmowanych przez władze.
W opublikowanym komunikacie prezydent nie doprecyzował jednak, jak dużej grupy użytkowników dotyczy wydana dyspozycja, ani jakie były konkretne powody nałożenia wcześniejszych ograniczeń. Osoby, które w przeszłości straciły możliwość komentowania miejskich wpisów, będą zatem mogły zweryfikować fakt odzyskania dostępu w ciągu najbliższych dni.
Jak przypomina Onet, kwestia blokowania użytkowników na oficjalnych kontach Krakowa budziła emocje wśród mieszkańców już w czasie prezydentury Jacka Majchrowskiego.
We wrześniu 2019 r. media opisywały skargi mieszkańców oraz aktywistów społecznych, którzy twierdzili, że zostali zablokowani na miejskim profilu na Facebooku po zadawaniu pytań o decyzje władz i krytykowaniu działań urzędu. Władze tłumaczyły wówczas taki sposób moderacji koniecznością utrzymania standardów dyskusji oraz reagowania na mowę nienawiści, spam, obraźliwe treści i wzajemne ataki internautów. Po interwencjach dziennikarzy część osób odzyskała możliwość komentowania.
W 2021 r. sprawa powróciła po kolejnych sygnałach o usuwaniu komentarzy i blokowaniu profili. Magistrat wyjaśniał wtedy w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, że moderatorzy kierują się regulaminem serwisu Facebook, zaznaczając jednocześnie, że urząd nie prowadzi statystyk dotyczących historii wpisów ani nie podał dokładnej liczby zablokowanych kont.
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