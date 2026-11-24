Aleksandar Vučić, były prezydent Serbii, a obecnie poseł do serbskiego parlamentu, oświadczył w poniedziałek, że, jeśli dojdzie do próby jego zatrzymania, rozpocznie strajk głodowy. Zapowiedział również, że w takiej sytuacji na ulicach kraju pojawi się milion ludzi.

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Na antenie telewizji Pink, Vučić podkreślił, że nie zamierza uciekać ani ukrywać się przed ewentualnymi działaniami wobec niego. – Co zrobią, gdy w chwili, w której do tego dojdzie, na ulicach pojawi się milion ludzi? Myśleli, że ucieknę, że będę się ukrywał – powiedział były prezydent, wykluczając możliwość ucieczki.

Serbska Partia Postępowa zdecyduje o udziale w wyborach

Vučić odniósł się także do zbliżających się wyborów prezydenckich. Serbska Partia Postępowa (SNS), której był liderem i która przez 14 lat sprawowała władzę w kraju, ma podjąć decyzję o swoim udziale w wyborach podczas zjazdu zaplanowanego na 13 grudnia.

Były prezydent przyznał, że skłania się ku rezygnacji z udziału w głosowaniu. Jak argumentował, nie chce legitymizować swoich przeciwników politycznych.

– Dlaczego mielibyśmy to robić, skoro nasi ludzie są prześladowani i nękani? – stwierdził Vučić.

Lista Studencka wygrała przedterminowe wybory

25 października w Serbii odbyły się przedterminowe wybory, w których zwyciężyła Lista Studencka. SNS straciła władzę po 14 latach rządów. Listę utworzyli serbscy studenci, którzy organizowali większość antyrządowych demonstracji. Znaleźli się na niej również profesorowie, aktywiści i inni niezależni kandydaci wspierani przez środowisko studenckie.

Wybory były następstwem niemal dwuletnich protestów przeciwko władzom, które rozpoczęły się po tragedii na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. W wyniku katastrofy zginęło 16 osób.

Vučić zrezygnował z prezydentury i chce stanąć na czele rządu

We wrześniu Vučić zrezygnował z urzędu prezydenta Serbii, aby 25 października ubiegać się o stanowisko szefa rządu.

Aleksandar Cupić, nowy marszałek serbskiego parlamentu, który tymczasowo pełni również obowiązki głowy państwa, poinformował, że wybory prezydenckie zostaną ogłoszone w najbliższych dniach, najpóźniej do 26 listopada. Głosowanie ma odbyć się 27 grudnia.