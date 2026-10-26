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Zwolennicy „Studenckiej Listy” po ogłoszeniu wyników wyborów w Serbii
– Napiję się piwa. Oj, chyba się upiję – śmiał się do dziennikarzy na belgradzkiej ulicy jeden z serbskich studentów, gdy ogłoszono wyniki wyborów parlamentarnych.
W chwili głosowania były prezydent Vucić – stojący na czele władz kraju od 2014 r., najpierw jako premier a potem głowa państwa – formalnie nie zajmował żadnego stanowiska. Pod koniec września ogłosił, że ustępuje z funkcji prezydenta, ale tylko po to, by zawalczyć o fotel premiera. Ogłosił więc wcześniej przedterminowe wybory parlamentarne, w których był pewien zwycięstwa. Jego druga kadencja jako szefa państwa kończyła się w maju 2027 r. i zgodnie z konstytucją nie mógł ubiegać się o trzecią.
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