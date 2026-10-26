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Po przełomowych wyborach Serbia chce demokracji. Co nie wyklucza współpracy z Rosją

Po ponad dekadzie rządzenia Serbią Aleksandar Vucić poniósł widowiskową klęskę. Jego partia przegrała w wyborach parlamentarnych ze studenckim ruchem. Nie oznacza to jednak jeszcze, że Rosja straci swego najważniejszego sojusznika w Europie

Publikacja: 26.10.2026 15:16

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Zwolennicy „Studenckiej Listy” po ogłoszeniu wyników wyborów w Serbii

Zwolennicy „Studenckiej Listy” po ogłoszeniu wyników wyborów w Serbii

Foto: REUTERS/Marko Djurica

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Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co stało za polityczną woltą w Serbii i porażką jej wieloletniego przywódcy.
  • Dlaczego zmiana władzy nie musi oznaczać końca strategicznego sojuszu Belgradu z Rosją.
  • Kim są nowi liderzy serbskiej sceny politycznej i jakie wyzwania stoją przed ich ruchem.
  • Które kluczowe kwestie, od energetyki po status Kosowa, zdefiniują przyszłość kraju.
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– Napiję się piwa. Oj, chyba się upiję – śmiał się do dziennikarzy na belgradzkiej ulicy jeden z serbskich studentów, gdy ogłoszono wyniki wyborów parlamentarnych.

W chwili głosowania były prezydent Vucić – stojący na czele władz kraju od 2014 r., najpierw jako premier a potem głowa państwa – formalnie nie zajmował żadnego stanowiska. Pod koniec września ogłosił, że ustępuje z funkcji prezydenta, ale tylko po to, by zawalczyć o fotel premiera. Ogłosił więc wcześniej przedterminowe wybory parlamentarne, w których był pewien zwycięstwa. Jego druga kadencja jako szefa państwa kończyła się w maju 2027 r. i zgodnie z konstytucją nie mógł ubiegać się o trzecią.

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