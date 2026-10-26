Zasady chowania zmarłych reguluje obecnie ustawa z 1959 r. Zgodnie z jej przepisami, zwłoki mogą być pochowane poprzez ich złożenie w grobach ziemnych, grobach murowanych, katakumbach lub zatopione w morzu (gdy statek nie może dobić do lądu w ciągu doby od momentu śmierci na pokładzie). W postaci prochów także przez złożenie ich w kolumbariach – zbiorowych grobowcach, w których w niszach przechowywane są urny.

Reklama Reklama

Wskazane miejsca pochówku mogą się znajdować wyłącznie na terenach cmentarzy zakładanych i prowadzonych przez gminy w miejscach wyznaczonych w tym celu w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie ma tu mowy ani o cmentarzach prywatnych, ani o tzw. łąkach pamięci do rozsypywania prochów – prowadzonych swego czasu przy niektórych cmentarzach, ostatecznie jednak zamkniętych i wyłączonych z użytku.

Wkrótce katalog dopuszczalnych form pochówku może zostać zdecydowanie rozszerzony za sprawą przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowelizacji przepisów.

Czytaj więcej Z regionów Pochówek w stylu eko. Ostatnie pożegnanie w zgodzie z naturą Na Starym Cmentarzu w Łodzi powstało miejsce pochówku w ekologicznych trumnach. Zmarli będą tam chowani w ubraniach z naturalnych tkanin i bez prze...

Urna w domu, prochy w biżuterii. Rząd szykuje zmiany w przepisach o pochówku

Jak informuje radio RMF FM, nowe regulacje mają umożliwić rozsypywanie prochów w tzw. ogrodach pamięci na terenie cmentarzy. Resort rozwoju chce także pozwolić na przechowywanie urny w domu oraz rozsypanie prochów w ważnym dla zmarłego miejscu. W tym ostatnim przypadku mają jednak obowiązywać ograniczenia – zakaz ma objąć m.in. parki narodowe.

Projekt przewiduje ponadto możliwość wykorzystania części prochów do tworzenia przedmiotów upamiętniających zmarłego, np. biżuterii. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, rozwiązanie to ma pozwolić bliskim zachować osobistą pamiątkę po zmarłym.

Nowelizacja ma uregulować również zasady tzw. pochówku ekologicznego, w tym wykorzystania bio-urn oraz drzewek pamięci.

RMF FM podaje, że projekt przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma być omawiany we wtorek podczas posiedzenia zespołu do spraw programowania prac rządu i oficjalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wówczas ma zostać określony harmonogram dalszych prac nad nowymi przepisami.