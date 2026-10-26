Zwolennicy Listy Studenckiej świętują wygranie wyborów parlamentarnych w Serbii
Republikańska Komisja Wyborcza Serbii ogłosiła wyniki po przeliczeniu 96 proc. głosów oddanych w lokalach wyborczych. Zjednoczona Serbia uzyskała 39,29 proc. poparcia, co oznacza, że Lista Studencka ma nad nią ponad 13 punktów procentowych przewagi.
Lista Socjalistycznej Partii Serbii (SPS) ustępującego ministra spraw wewnętrznych Ivicy Daczicia uzyskała 2,18 proc. głosów, Autentyczna Prawica – 0,82 proc., a Europejska Serbia – 0,28 proc. Próg wyborczy wynosi w Serbii 3 proc. co oznacza, że w parlamencie zasiądą przedstawiciele tylko dwóch największych list.
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W niedzielę o godz. 20 w Serbii oficjalnie zakończono głosowanie w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Były prezydent Aleksandar Vuczić ogło...
Do urn wyborczych udało się w niedzielę w Serbii 68,78 proc. uprawnionych do głosowania, czyli 4 211 957 osób - podała RIK. Odsetek głosów nieważnych wyniósł 1,29 proc.
Były prezydent i kandydat na premiera Aleksandar Vuczić - premier w latach 2014–2017 i prezydent od 2017 roku do złożenia rezygnacji 27 września - już w niedzielę wieczorem uznał swoją porażkę w wyborach.
W nocy organizacje monitorujące wybory CeSID oraz Ipsos podały w w swoich ostatecznych prognozach, że Lista Studencka uzyskała w wyborach 52,9 proc. głosów, dających jej 140 mandatów w 250-osobowym parlamencie.
Do przedterminowych wyborów parlamentarnych w Serbii doprowadziły niemal dwuletnie masowe protesty, które wybuchły w odpowiedzi na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. W wyniku zawalenia się części dachu zginęło tam 16 osób.
Protestujący zarzucali władzy korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku. Inicjatorami demonstracji byli serbscy studenci, którzy wystawili w wyborach listę 250 przedstawicieli różnych zawodów z całego kraju.
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