Obecnie auta osobowe w Polsce w większości nie muszą mieć na wyposażeniu apteczki. Wymóg dotyczy jedynie: taksówek, pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania, autobusów (z pewnymi wyjątkami) oraz ciężarówek przystosowanych do przewozu osób. Ich kierowcy w razie kontroli drogowej i stwierdzenia braku apteczki mogą zostać ukarani mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

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Apteczka w obowiązkowym wyposażeniu? Zmiany od 31 marca 2027 r.

Już wkrótce wspomniana lista aut może jednak wydłużyć się o wszystkie samochody osobowe po raz pierwszy zarejestrowane w naszym kraju po 31 marca 2027 r.. 10 lipca 2026 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został bowiem projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Obecnie prace nad projektem nabrały tempa i jest on opiniowany.

Jeśli planowane zmiany w prawie wejdą w życie, obejmą – jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” – pojazdy kategorii homologacyjnej M1, czyli osobowe przeznaczone do przewozu osób i mające maksymalnie 8 miejsc siedzących (plus kierowca).

Wyposażenie tych aut w apteczkę doraźnej pomocy – jak zauważa Ministerstwo Infrastruktury – „[…] pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym”.

Apteczka na wyposażeniu auta osobowego. Kogo obejmie nowy obowiązek?

Nowy obowiązek dotyczyć będzie, jak już wspomniano, jedynie samochodów osobowych, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 r. Według szacunków resortu w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów mają one objąć ok. 650 tys. pojazdów.

Pozostali właściciele aut nie będą musieli wyposażać ich w apteczki, podkreśla Ministerstwo Infrastruktury. Jednocześnie zauważa, że dzięki podniesieniu świadomości społecznej wielu kierowców ma w swoich samochodach apteczki mimo braku takiego obowiązku.

Co jest obowiązkowe na wyposażeniu auta osobowego w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że obecnie w Polsce kierowcy samochodów osobowych muszą obowiązkowo wyposażyć je w trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnicę z homologacją. Za brak tych przedmiotów mogą w czasie kontroli drogowej otrzymać mandat.

W naszym kraju natomiast nie trzeba posiadać w aucie osobowym kamizelki odblaskowej dla kierowcy. Warto ją jednak mieć w przypadku wyjazdów zagranicznych, ponieważ w wielu krajach, w tym m.in. w Niemczech i Czechach, jest obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu.