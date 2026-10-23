Karta parkingowa ułatwia parkowanie osobom, których niepełnosprawność istotnie ogranicza możliwość samodzielnego przemieszczania się. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym dokument mogą otrzymać osoby spełniające określone kryteria.

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Jak wyjaśnialiśmy w „Rzeczpospolitej” w 2026 r., karta parkingowa przysługuje:

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znaczenie ma również symbol przyczyny niepełnosprawności wskazany w orzeczeniu. Wymagane oznaczenia to:

04-O (choroby narządu wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

lub 10-N (choroba neurologiczna),

07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

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Jak złożyć wniosek o kartę parkingową? Zbiór zasad

Aby ubiegać się o kartę, należy dysponować odpowiednim orzeczeniem wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Może to być:

orzeczenie o niepełnosprawności,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć:

osoba niepełnosprawna,

jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

kurator, jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wymagane są:

wniosek o wydanie karty parkingowej,

oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność,

dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,

aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,

upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni od daty jego złożenia. Wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dokumentu albo odmowie, a także wskazówki dotyczące miejsca i terminu odbioru.

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł. Dokument jest ważny przez okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż przez pięć lat.

Jednolita europejska karta parkingowa

Do 2028 roku, na mocy unijnej dyrektywy, ma zostać wprowadzona jednolita europejska karta parkingowa. Oznacza to, że za dwa lata konieczna będzie wymiana obecnie używanych dokumentów. Rząd chce jednak zapobiec sytuacji, w której ich posiadacze musieliby wymieniać karty dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Z tego powodu planowane jest usunięcie kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii.

Jak informuje Prawo.pl, obecny wzór karty parkingowej nie odpowiada krajowym standardom zabezpieczeń wymaganym dla dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Możliwość korzystania z niego na podstawie przepisów przejściowych obowiązuje jedynie do 12 lipca 2026 r. Bez planowanych zmian konieczne byłoby najpierw dostosowanie polskiego dokumentu do krajowych wymogów, a następnie ponowne wprowadzenie modyfikacji wynikających z regulacji unijnych. W praktyce oznaczałoby to konieczność dwukrotnej wymiany kart parkingowych.

Resort rodziny tłumaczy, że wprowadzanie nowego wzoru karty parkingowej na krótki okres byłoby nieopłacalne i trudne do zorganizowania. Wymagałoby bowiem przeprowadzenia dwóch odrębnych procesów legislacyjnych, wyłonienia producenta nowych dokumentów, a także zwiększyłoby obciążenie pracowników odpowiedzialnych za ich wydawanie.

Dlatego rząd proponuje usunięcie kart parkingowych z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zachować obecny wzór do momentu wprowadzenia jednolitej europejskiej karty parkingowej. Osoby posiadające ważne dokumenty nadal mogłyby się nimi posługiwać.

Nowy wzór europejskiej karty parkingowej ma zacząć obowiązywać w państwach członkowskich 5 czerwca 2028 r. Jak podaje gazetaprawna.pl, unijna dyrektywa przewiduje, że krajowe dokumenty zostaną zastąpione europejskimi najpóźniej do 5 grudnia 2029 r. Nowa karta będzie miała ujednolicone zabezpieczenia, w tym mechanizmy ułatwiające weryfikację jej autentyczności oraz kody QR. W dalszej perspektywie Unia Europejska planuje również wprowadzenie cyfrowej wersji dokumentu. Zmiany mają ułatwić osobom z niepełnosprawnościami podróżowanie po krajach Wspólnoty.