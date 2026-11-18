Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości prawie 150 tys. zł na remont mieszkania
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wsparcie finansowe na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Celem programu jest ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom, które z powodu niepełnosprawności mają trudności z poruszaniem się. Dofinansowanie może objąć zarówno remont mieszkania, jak i domu jednorodzinnego.
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O przyznanie pieniędzy mogą ubiegać się osoby, które spełniają określone warunki:
Środki można przeznaczyć na prace rzeczywiście likwidujące bariery utrudniające poruszanie się. Przykładem jest przebudowa łazienki, montaż uchwytów i poręczy, instalacja elementów antypoślizgowych, zamiana wanny na prysznic typu walk-in, obniżenie toalety czy poszerzenie drzwi. Dofinansowanie może obejmować również usunięcie progów, budowę podjazdu lub montaż windy. Nie można natomiast wykorzystać pieniędzy na remonty o charakterze wyłącznie estetycznym, takie jak malowanie ścian czy zakup nowych sprzętów AGD.
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Wysokość wsparcia zależy od kosztów planowanych prac. PFRON może pokryć maksymalnie 95 proc. wydatków, przy czym koszt przedsięwzięcia nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 r. oznacza to możliwość uzyskania nawet 144 782,85 zł brutto.
Wnioskodawca musi jednak zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 5 proc. kosztów remontu. Dofinansowanie można otrzymać raz w roku.
Program jest realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Wnioski można składać przez cały rok, ale przyznanie pieniędzy zależy od dostępności środków w danej jednostce. Samo spełnienie warunków nie gwarantuje więc otrzymania dofinansowania.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), finansowanego ze środków PFRON.
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