Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wsparcie finansowe na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Celem programu jest ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom, które z powodu niepełnosprawności mają trudności z poruszaniem się. Dofinansowanie może objąć zarówno remont mieszkania, jak i domu jednorodzinnego.

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Kto może otrzymać dofinansowanie na remont mieszkania z PFRON?

O przyznanie pieniędzy mogą ubiegać się osoby, które spełniają określone warunki:

posiadają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;

mają trudności w poruszaniu się;

są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub uzyskały zgodę na remont lub przebudowę od właściciela.

Środki można przeznaczyć na prace rzeczywiście likwidujące bariery utrudniające poruszanie się. Przykładem jest przebudowa łazienki, montaż uchwytów i poręczy, instalacja elementów antypoślizgowych, zamiana wanny na prysznic typu walk-in, obniżenie toalety czy poszerzenie drzwi. Dofinansowanie może obejmować również usunięcie progów, budowę podjazdu lub montaż windy. Nie można natomiast wykorzystać pieniędzy na remonty o charakterze wyłącznie estetycznym, takie jak malowanie ścian czy zakup nowych sprzętów AGD.

Nawet 144 782,85 zł dofinansowania. Ile trzeba pokryć samodzielnie?

Wysokość wsparcia zależy od kosztów planowanych prac. PFRON może pokryć maksymalnie 95 proc. wydatków, przy czym koszt przedsięwzięcia nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 r. oznacza to możliwość uzyskania nawet 144 782,85 zł brutto.

Wnioskodawca musi jednak zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 5 proc. kosztów remontu. Dofinansowanie można otrzymać raz w roku.

Gdzie złożyć wniosek o pieniądze na remont?

Program jest realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Wnioski można składać przez cały rok, ale przyznanie pieniędzy zależy od dostępności środków w danej jednostce. Samo spełnienie warunków nie gwarantuje więc otrzymania dofinansowania.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik;

oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania;

pozostałe załączniki określone przez konkretny PCPR.

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), finansowanego ze środków PFRON.