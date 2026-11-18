Do incydentu doszło w poniedziałek na składowisku Chiquita Canyon Landfill w Los Angeles podczas prac związanych z instalacją nowego odwiertu gazowego. Naruszenie struktury wysypiska doprowadziło do gwałtownego wyrzutu gazu i odpadów. Nad obiektem pojawiła się chmura czarnego dymu, która następnie zmieniła barwę na białą.

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Jak podaje NBC News, odwiert wykonywano w ramach rutynowych prac mających przeciwdziałać podwyższonym temperaturom wewnątrz składowiska. Po erupcji na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej, a prace wstrzymano.

Gaz pod wysokim ciśnieniem wydostał się na powierzchnię. Cztery osoby w szpitalu

Spółka Waste Connections, właściciel i operator wysypiska, wyjaśniła, że podczas wykonywania odwiertu natrafiono na strefę gazu znajdującego się pod wysokim ciśnieniem. Doprowadziło to do gwałtownego uwolnienia gazów i cząstek stałych.

– Skutkowało to uwolnieniem gazów oraz cząstek stałych na powierzchnię w miejscu prowadzenia odwiertu. Nie doszło do wycieku cieczy, nie odnotowano również żadnych obrażeń – przekazała firma.

Mimo zapewnień operatora cztery osoby przewieziono do szpitala na badania kontrolne.

Waste Connections prowadzi monitoring jakości powietrza na terenie składowiska i w jego otoczeniu. Według spółki stężenia substancji chemicznych nie przekraczają kalifornijskich norm narażenia.

„Chiquita kontynuuje współpracę ze stanowymi i lokalnymi organami regulacyjnymi oraz służbami ratunkowymi” – poinformowano w komunikacie.

Stan zagrożenia zdrowia publicznego. Operator zapłaci za hotele dla mieszkańców

We wtorek Departament Zdrowia Publicznego hrabstwa Los Angeles wydał nadzwyczajne zarządzenie w związku z erupcją i rozprzestrzenianiem się silnego odoru.

Władze zobowiązały firmy Waste Connections oraz Chiquita Canyon, LLC do zapewnienia pomocy mieszkańcom narażonym na uciążliwe wyziewy. Operatorzy mają sfinansować tymczasowe pobyty w hotelach oraz zorganizować transport do bezpiecznych miejsc.

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Zarządzenie przewiduje również obowiązek zapewnienia mieszkańcom dostępu do pomieszczeń, w których nie będą narażeni na silne odory.

Decyzję podjęto w związku z zagrożeniem dla zdrowia publicznego wywołanym gwałtownym uwolnieniem gazów i odpadów podczas prac na składowisku.