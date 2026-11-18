Samolot, który uszkodził 48-latek, należał do komponentu powietrznego amerykańskiej Gwardii Narodowej na lotnisku Shannon w pobliżu miasta Limerick. Amerykański samolot wylądował tam w ramach międzylądowania, w trakcie lotu do innego kraju.

Reklama Reklama

„Celowy, zaplanowany atak na samolot wojskowy USA”. FBI: To nie był spontaniczny wandalizm

O'Corrain jest oskarżony o to, że najpierw zebrał szczegółowe informacje, a potem wdarł się na lotnisko i dokonał uszkodzenia własności rządowej, za co grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Jak podaje BBC, mężczyzna nie znajduje się obecnie w amerykańskim areszcie. Nie jest też jasne, czy ma już prawnika, który go reprezentuje.

W aktach sprawy ujawnionych przez prokuraturę agenci FBI argumentowali, że O'Corrain swoim zachowaniem naraził na szwank bezpieczeństwo narodowe USA.

„Jak wynika z przedstawionych zarzutów Daithi O'Corrain przeprowadził celowy, zaplanowany atak na amerykański samolot wojskowy, powodując zniszczenia szacowane na dziesiątki milionów dolarów i zagrażając kluczowym operacjom wojskowym” – czytamy w akcie oskarżenia przygotowanym przez prokuraturę.

Śledczy z USA uznali, że działanie 48-latka nie było „aktem spontanicznego wandalizmu”. Według Jamesa Barnacle'a jr., szefa nowojorskiego biura FBI O'Corrain przygotowywał się do swojej akcji przez wiele miesięcy, zdobywając informacje na temat samolotu, pozyskując potrzebne mu narzędzia i przygotowując się do tego, by wywołać maksymalnie duże uszkodzenia.

48-letni Irlandczyk demolował amerykański samolot wojskowy przez kilka godzin

Do ataku na samolot doszło 11 kwietnia. Mężczyzna dostał się do samolotu, uszkadzając mechanizm blokujący drzwi, po czym za pomocą pasów zamknął drzwi, a następnie zasłonił okna. Następnie przez kilka godzin dewastował samolot.

Z aktu oskarżenia wynika, że 48-latek zniszczył m.in. wszystkie wskaźniki w kokpicie, uszkodził również instalację elektryczną, hydrauliczną i tlenową.

Do uszkodzenia samolotu mężczyzna wykorzystał gal, substancję, która jest w stanie uszkodzić aluminium i stal, kulki łożyskowe, które wsypał do zbiornika paliwa, oraz siekierę, którą przebił poszycie samolotu.

Mężczyzna został schwytany przez załogę samolotu. Aresztowano go na miejscu zdarzenia, po czym irlandzka policja oskarżyła go o wandalizm.

Według amerykańskich śledczych mężczyzna był dobrze przygotowany do ataku, ponieważ dewastując samolot, ominął przewód, którego przecięcie mogłoby doprowadzić do eksplozji.

Irlandzka prasa zidentyfikowała mężczyznę jako mieszkańca miasta Cork. 48-latek ma być antywojennym aktywistą.

Lotnisko w Shannon jest ważnym hubem dla amerykańskiej armii. Często dochodzi tam do protestów antywojennych – zauważa BBC. W maju 2025 roku na terenie lotniska doszło do oblania farbą samolotu amerykańskiej Marynarki Wojennej.