48-latek w celu realizacji swoich planów zamierzał wynająć płatnych zabójców. Jednak osoby, z którymi się skontaktował, okazały się funkcjonariuszami FBI.

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Pakistańczyk przyznał, że współpracował z irańskim wywiadem

Merchant został uznany przez ławę przysięgłych sądu w Brooklynie winnym stawianych mu zarzutów w marcu. Mężczyzna był oskarżony o próbę dokonania aktu terroru i morderstwa na zlecenie.

17 listopada sędzia Eric Komitee skazał go na 330 miesięcy więzienia.

Podczas procesu Pakistańczyk przyznał, że dobrowolnie wstąpił do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i został agentem irańskiego wywiadu. Powierzono mu misję dokonania zamachu w ramach zemsty za zabicie dowódcy sił specjalnych IRGC, gen. Kasema Sulejmaniego.

48-latek z Pakistanu myślał, że dokona zamachu na Donalda Trumpa. Celem miał być jednak Joe Biden

W 2024 r. udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w imieniu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zlokalizował i opłacił płatnych zabójców, którzy mieli zabić amerykańskich urzędników. Niedoszły zamachowiec myślał, że ostatecznym celem jego planu zabójstwa będzie Donald Trump, ale potencjalny plan miał obejmować ówczesnego prezydenta Joe Bidena i byłą ambasadorkę przy ONZ Nikki Haley. Wszyscy troje byli wówczas kandydatami na prezydenta USA.

Płatni zabójcy, których zamierzał wynająć, w rzeczywistości okazali się agentami FBI działającymi pod przykryciem. Merchant zapłacił im 5000 dolarów tytułem zaliczki. Areszowano go w Richmond w Teksasie 12 lipca, tuż przed tym, jak zamierzał udać się na lotnisko, by opuścić USA.