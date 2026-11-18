Niemiecka metoda ma na celu szybką wymianę powietrza. Stoßlüften trwa krótko, jednak wietrzenie jest bardzo intensywne. Można stosować je przez cały rok, jednak zaleca się robić to zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, ponieważ wilgoć powstająca podczas gotowania, kąpieli czy oddychania może gromadzić się w pomieszczeniach. Dzięki regularnej wymianie powietrza jesteśmy w stanie ją odprowadzić, a przy okazji usunąć nieprzyjemne zapachy i nagromadzony dwutlenek węgla.

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Na czym polega wentylacja szokowa?

Zamiast pozostawiać okno uchylone przez dłuższy czas, Niemcy otwierają je szeroko na kilka minut, a następnie zamykają. Jak wyjaśnia UBA, celem jest uzyskanie intensywnej wymiany powietrza bez nadmiernego wychładzania ścian i innych powierzchni. Jeszcze lepiej, jeśli otworzymy kilka okien jednocześnie, aby spowodować przeciąg.

W czym ta metoda jest lepsza od zwykłego uchylenia okna? Podczas wentylacji szokowej okno jest otwarte na oścież, więc dochodzi do szybkiej wymiany powietrza. Tymczasem jeśli zostawimy je po prostu uchylone, dzieje się to powoli, a za to ściany wokół ramy mocno się wychładzają. To z kolei sprzyja skraplaniu się pary wodnej i rozwojowi pleśni. Poza tym pozostawianie uchylonych okien na dłuższy czas zwiększa zużycie energii i koszty ogrzewania. Stoßlüften, z uwagi na to, że trwa zaledwie kilka minut, pozwala zachować zgromadzone ciepło.

Jak długo wietrzyć mieszkanie zimą?

Według wskazówek, którymi dzieli się UBA na swojej stronie, w okresie zimowym zazwyczaj wystarcza wietrzenie każdego pomieszczenia dwa–trzy razy na dobę przez około 5 minut, przy szeroko otwartym jednym lub większej liczbie okien.

Do sypialni warto wpuścić powietrze rano, od razu po przebudzeniu, przez 5–10 minut. W kuchni i łazience zaleca się otwieranie okien na oścież podczas gotowania lub kąpieli pod prysznicem oraz bezpośrednio po tych czynnościach, na taki sam czas. W cieplejszych miesiącach wietrzenie powinno trwać dłużej, ponieważ wymiana powietrza zwykle zajmuje więcej czasu. UBA rekomenduje około 10–20 minut, zależnie od pogody.