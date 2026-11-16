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Strefa wejścia w domu energooszczędnym – dlaczego jest tak ważna?

Wejście do domu jest miejscem szczególnie narażonym na działanie chłodu, wiatru, deszczu i dużych zmian temperatury. Dlatego na ograniczenie strat ciepła wpływa nie tylko samo skrzydło, ale także szczelny próg, odpowiednio dobrane uszczelki i prawidłowy montaż drzwi.

Szczelna strefa wejścia pomaga ograniczać niekontrolowaną wymianę powietrza i straty ciepła. Odpowiednio dobrane zewnętrzne drzwi wejściowe pomagają ograniczyć wychładzanie strefy wejścia, zmniejszyć odczuwalne przeciągi i utrzymać bardziej stabilną temperaturę we wnętrzu.

Jak rozpoznać drzwi zewnętrzne energooszczędne?

Jednym z najważniejszych parametrów jest współczynnik przenikania ciepła Ud – im niższy, tym lepsza izolacyjność cieplna całych drzwi.

Warto też zwrócić uwagę na:

· stabilną konstrukcję skrzydła,

· rodzaj ościeżnicy,

· szczelny próg,

· skuteczny system uszczelek,

· materiały zastosowane w konstrukcji drzwi,

· odporność na wilgoć, mróz, słońce i wiatr.

Bardzo istotny jest również prawidłowy montaż – nawet bardzo dobre drzwi zewnętrzne energooszczędne nie spełnią swojej funkcji, jeśli na styku ościeżnicy ze ścianą powstaną nieszczelności. Równie ważne jest właściwe dopasowanie drzwi do otworu oraz warunków konstrukcyjnych budynku.

Foto: mat. pras.

Drzwi stalowe zewnętrzne – trwałość, bezpieczeństwo i komfort

Stalowe drzwi zewnętrzne do domu mogą być dobrym wyborem do budynku jednorodzinnego ze względu na stabilną konstrukcję oraz możliwość dobrania parametrów i wyposażenia do potrzeb użytkowników. Przy wyborze warto zwrócić uwagę także na odporność drzwi na intensywne użytkowanie, zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Oprócz parametrów samego skrzydła liczą się również okucia, zamek, klamka czy pochwyt. Dobrze dobrane drzwi powinny łączyć odpowiednie parametry techniczne z bezpieczeństwem oraz wygodą codziennego otwierania i zamykania. Przykładem są drzwi PORTA THERMO, dla których dostępne są m.in. różne warianty pochwytów, klamek i rozwiązania SMART zależnie od wybranego pakietu.

PORTA THERMO – jak dobrać drzwi do potrzeb domu?

PORTA THERMO to oferta stalowych drzwi zewnętrznych przeznaczonych do domów. Dostępne są cztery pakiety energooszczędne: STANDARD, OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY, dzięki czemu można dobrać rozwiązanie do oczekiwań dotyczących izolacyjności, wyposażenia oraz komfortu użytkowania.

Pakiety różnią się także konstrukcją i współczynnikiem przenikania ciepła Ud. Dla drzwi pełnych wynosi on odpowiednio:

· 1,1 W/(m²K) w pakiecie STANDARD,

· 0,73 W/(m²K) w OPTIMUM,

· 0,61 W/(m²K) w OPTIMUM ENERGY,

· 0,57 W/(m²K) w PREMIUM ENERGY.

Najlepszy parametr Ud w tej ofercie ma więc pakiet PREMIUM ENERGY.

W drzwiach PORTA THERMO zastosowano wypełnienie z piany PUR, a w pakietach OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY także ramę skrzydła wykonaną z kompozytu SolidTherm. Jest to materiał na bazie ABS i włókna szklanego, który łączy dużą sztywność i wytrzymałość z dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Nie pochłania wilgoci i pozostaje stabilny przy zmianach temperatury. W pakiecie PREMIUM ENERGY zastosowano również kompozytową ościeżnicę SolidTherm, dzięki czemu pełne drzwi osiągają najniższy w ofercie współczynnik Ud = 0,57 W/(m²K).

Katalog PORTA THERMO 2026 ułatwia wybór drzwi w trzech prostych krokach:

1. model i kolor,

2. pakiet energooszczędny,

3. wymiar drzwi.

Pokazuje także, jak zestawić drzwi zewnętrzne i wewnętrzne tak, aby tworzyły spójny stylistycznie i aranżacyjnie komplet.

Foto: mat. pras.

Co ważne, drzwi PORTA THERMO nie muszą ograniczać się wyłącznie do standardowych wymiarów. Możliwe jest dopasowanie ich wysokości i szerokości w określonych przez producenta zakresach, co ułatwia dobranie drzwi do niestandardowego otworu wejściowego. Wysokość skrzydła można zwiększać co 1 cm, nawet do 30 cm ponad wymiar standardowy, a szerokość dobierać co 1 cm w zakresie „80-100”.

Sprawdź: https://www.porta.com.pl/drzwi-zewnetrzne-do-domu/

Duże znaczenie ma też profesjonalny montaż. Szczelny montaż trójwarstwowy wykorzystuje warstwę termoizolacyjną oraz folie paroizolacyjną i paroprzepuszczalną, które pomagają ograniczyć nieszczelności i chronić miejsce połączenia ościeżnicy z murem przed wilgocią. Prawidłowe wykonanie tego połączenia przez wykwalifikowanego montera pomaga zachować odpowiednią szczelność i termoizolacyjność całej strefy wejścia. Po spełnieniu warunków Pakietu Bezpieczeństwa PORTA ochrona producenta może zostać wydłużona do 5 lat.

Wygląd też ma znaczenie – jak dopasować drzwi do elewacji?

Do nowoczesnych domów dobrze pasują proste formy, antracyt, czerń, szarości i minimalistyczne pochwyty. Przykładem jest PORTA THERMO MODERN M.5 z jednostronnym czarnym panelem.

W bardziej klasycznych realizacjach można postawić na tłoczenia lub dekoracyjne detale. PORTA THERMO LINE L.7 ma dwustronne tłoczenie, natomiast PORTA THERMO RETRO R.7 wykorzystuje aluminiowe ramki o klasycznym charakterze.

Foto: mat. pras.

Warto patrzeć na drzwi wejściowe jako część całej aranżacji domu. PORTA proponuje łączenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych według wspólnego stylu oraz kolorystyki. W katalogu PORTA THERMO 2026 kolekcje MODERN, LINE, GLASS, PANEL GLASS, CLASSIC i RETRO zestawiono z dopasowanymi kolekcjami drzwi wewnętrznych PORTA. Dzięki temu można stworzyć spójną aranżację od wejścia aż po poszczególne pomieszczenia.

Przy wyborze koloru i wzoru warto uwzględnić również stolarkę okienną, bramę garażową, kolor dachu, elewację i ogrodzenie, aby cała bryła domu tworzyła spójną kompozycję.

Podsumowanie – jakie drzwi do domu energooszczędnego wybrać?

Wybierając drzwi do domu energooszczędnego, warto sprawdzić ich izolacyjność, szczelność, próg, uszczelki, okucia i sposób montażu. Równie ważne są trwałość, bezpieczeństwo i odporność na warunki atmosferyczne.

Sprawdź drzwi zewnętrzne PORTA THERMO i wybierz model, który połączy energooszczędność, wygodę codziennego użytkowania oraz wygląd dopasowany zarówno do elewacji, jak i pozostałych drzwi w domu.

Atrykuł sponsorowany