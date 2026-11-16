Albares ocenia, że zespół składa się ze zbyt wielu uczestników, co może doprowadzić do chaosu komunikacyjnego.

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Szef MSZ Hiszpanii o negocjacjach z Rosją: My też będziemy mieli możliwość współdecydowania

– Nie jest to najskuteczniejszy sposób działania Europy, brakuje w niej też kilku kluczowych przedstawicieli instytucjonalnych – powiedział szef hiszpańskiej dyplomacji, cytowany przez portal elDiario. Albares dodał też, że „żadne decyzje dotyczące bezpieczeństwa europejskiego ani żadne decyzje dotyczące Europy i Ukrainy nie zostaną podjęte bez udziału Hiszpanii przy stole negocjacyjnym”.

– Hiszpania będzie miała możliwość współdecydowania i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości – zapewnił szef MSZ. Skrytykował również fakt, że w zespole negocjacyjnym nie uwzględniono szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

13 listopada na szczycie unijnym w Dublinie szef Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił, że Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy (czyli tak zwana grupa E5), wraz z instytucjami UE, wezmą udział w negocjacjach w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie w ramach koalicji chętnych.

Grupa E5 Foto: PAP

„El Mundo”: Hiszpania jedyną dużą gospodarką UE, która nie bierze udziału w negocjacjach

Jeszcze tego samego dnia hiszpański dziennik „El Mundo” zauważył, że Hiszpania jest „jedyną dużą gospodarką UE, która nie znalazła się w europejskim zespole negocjacyjnym”.

Szczyt w Dublinie odbywał się bez udziału premiera Hiszpanii, Pedro Sáncheza, który jest zaangażowany w kampanię przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 29 listopada.

„To nie pierwszy raz, kiedy Hiszpania zostaje pominięta w tego rodzaju rozmowach, a kraj nigdy nie protestował z tego powodu szczególnie stanowczo” – zauważył dziennik „El Mundo”.