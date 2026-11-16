Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ma w tym tygodniu spotkać się z europejskimi przywódcami podczas szczytu Wielka Brytania-UE i doprowadzić do zawarcia porozumień, które – jak przekonuje – mogłyby zwiększyć brytyjski PKB o 0,4 proc., czyli około 17 mld funtów. Umowy mają dotyczyć m.in. sektora spożywczego i rolnictwa, handlu uprawnieniami do emisji oraz programu mobilności młodzieży.

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Podczas przemówienia na uroczystym bankiecie wydanym przez lorda mera londyńskiego City Burnham ma przekonywać, że obietnica Borisa Johnsona dotycząca odzyskania kontroli nad własnym krajem nie została spełniona. Zamiast tego Wielka Brytania zdecydowała się na niepotrzebnie twardy brexit, który stworzył bariery dla przedsiębiorstw i osłabił potencjał gospodarczy kraju – pisze „The Guardian”.

– To jak w baśni „Nowe szaty cesarza”, w której nikt nie ma odwagi powiedzieć oczywistej prawdy. Ja jednak mówię to, co widzę. A szczerze mówiąc, cesarz jest nagi – ma powiedzieć Burnham. Jego zdaniem brexit w takiej formie, w jakiej go zafundowano Brytyjczykom, nie sprawdził się. Wielka Brytania więcej na nim straciła, niż zyskała.

Wielka Brytania chce nowego porozumienia z UE

Burnham ma zapowiedzieć, że podpisze nowe porozumienie z Unią Europejską, pod warunkiem, że:

Będzie ono zgodne z programem wyborczym Partii Pracy i nie przekroczy granic wyznaczonych przez brytyjski rząd w negocjacjach.

Poprawi warunki dotychczasowej umowy brexitowej i zbliży je do tego, za czym – w przekonaniu wyborców – głosowali oni w referendum w 2016 roku.

Spełni tzw. test Makerfield, czyli przyniesie rzeczywistą, odczuwalną poprawę codziennego życia obywateli.

Nowe porozumienie ma być korzystne dla obu stron i stanowić przykład zmiany podejścia brytyjskiego rządu do relacji z Unią Europejską. Burnham chce pokazać, że „nie chodzi już o konfrontację ani palenie mostów, lecz o konstruktywną i pozytywną współpracę, która pozwoli nam wspólnie stawić czoła wyzwaniom”.

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Brytyjski minister ds. stosunków z Unią Europejską Hamish Falconer powiedział w niedzielę BBC, że na mocy nowego porozumienia Wielka Brytania mogłaby „mieć głos przy stole negocjacyjnym”, ale nie uzyskałaby prawa głosu przy podejmowaniu decyzji dotyczących unijnej polityki żywnościowej.

Dodał, że umowa mogłaby zawierać „klauzulę wyjścia”, umożliwiającą wycofanie się z porozumienia, gdyby przyszły brytyjski rząd zdecydował się zrezygnować z bliższej współpracy z UE. Wyjaśnił, że Bruksela obawia się, iż ewentualny przyszły rząd utworzony przez partię Reform UK lub Partię Konserwatywną mógłby doprowadzić do zerwania umowy.

Według ustaleń BBC klauzula ta ma rozwiać obawy Brukseli dotyczące kosztów ewentualnego przywrócenia infrastruktury służącej do kontroli bezpieczeństwa żywności na granicach, utworzonej po brexicie. Byłoby to konieczne, gdyby nowe porozumienie zostało w przyszłości zerwane.

Boris Johnson krytykuje plany premiera Burnhama

Tymczasem Boris Johnson, były konserwatywny premier Wielkiej Brytanii, który ustąpił ze stanowiska w 2022 roku w następstwie afery Partygate, stwierdził, że Brytyjczycy „zdecydowanie” ponownie zagłosowaliby za brexitem, gdyby Burnham doprowadził do kolejnego referendum w tej sprawie.

– To szaleństwo, by uczynić kwestię brexitu swoim głównym priorytetem politycznym – powiedział Johnson w rozmowie z dziennikiem „The Telegraph”. – W ten sposób pogrąży siebie i swoją partię. Powinien porzucić ten temat, ponieważ nie wygra. Ludzie nie są głupi – dodał były premier.