Inspektorzy wydali już 661 poleceń dotyczących potwierdzenia zawarcia umów o pracę. Od stycznia 2027 r. przedsiębiorców do kontroli mają typować również systemy analizujące dane, m.in. z ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej. Nie oznacza to jednak, że każda umowa B2B może zostać zakwestionowana, a polecenie inspektora będzie wiązać się z automatycznym przekształceniem umowy. Decydujące znaczenie będzie mieć faktyczny sposób wykonywania współpracy.

Reklama Reklama

Audyt musi objąć cały model współpracy

Przedsiębiorcy już teraz powinni przeprowadzić audyt dotyczący modelu zatrudnienia w swojej firmie. Należy rozpocząć go od ustalenia, kto świadczy usługi dla przedsiębiorstwa i na jakiej podstawie. Kolejnym krokiem powinna być analiza warunków współpracy. Eksperci rekomendują przeprowadzenie rozmów zarówno z kontraktorami, jak i menedżerami.

Znaczenie ma to, kto przydziela zadania, ustala ich kolejność, nadzoruje wykonanie oraz zatwierdza przerwy w świadczeniu usług. Warto również sprawdzić, czy kontraktor podlega takim samym zasadom organizacji pracy jak osoby zatrudnione na etacie i jak jest przedstawiany klientom. Oprócz tego należy ustalić, czy taka osoba jest objęta harmonogramem pracy oraz czy ma pełną swobodę, jeśli chodzi o wykonywanie pracy zdalnej.

Obustronna zgoda na umowę B2B nie wystarczy

Jak wyjaśnia cytowany przez PulsHR adwokat Michał Włodarczyk, nawet jeśli obie strony preferują współpracę B2B, ich zgodna wola nie eliminuje ryzyka uznania relacji za stosunek pracy, jeżeli faktyczne warunki odpowiadają etatowi. Decyzja stron może natomiast mieć znaczenie, gdy sposobu wykonywania umowy nie da się jednoznacznie zakwalifikować jako stosunek pracy albo stosunek cywilnoprawny.

Po przeprowadzeniu audytu firma powinna ustalić, czy może zapewnić wykonawcy większą samodzielność i zmienić model współpracy, czy jednak charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o pracę.

Czytaj więcej: Na papierze wszystko się zgadza. Problem zaczyna się w poniedziałek o 9 rano